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«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

Дилерам теперь доступны для заказа машины Lada только 2–3 цветов
Денис Ильюшенков
По спросу сложившаяся ситуация сильно не ударит, так как до этого подавляющий объем продаж приходился на черные и белые машины / Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проблему подтверждают и опрошенные дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», говорят они.

«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. «АвтоВАЗ» благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», – сказал представитель автоконцерна. Сейчас на площадке Минпромторга «АвтоВАЗ» и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии, говорит представитель ведомства: «Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов (ЛКМ) не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных