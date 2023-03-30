Продажи легковых автомобилей вернутся к уровню 2021 года только через пять лет

Нижней точкой в статистике рынка не только последних лет, но и всей новейшей истории страны стал 2022 год, когда из-за СВО и остановки выпуска всех иномарок в стране, кроме китайских, рынок упал на 59% до 626 300 машин. Но в деньгах, как следует из обзора «Тедо», продажи сократились не так сильно – на 41% до 1,65 трлн руб. Аналитики связывают это с ростом средней цены на все категории легковых автомобилей. По данным «Автостата», цены на них выросли в среднем на 17% до 2,33 млн руб. за прошлый год без учета дилерской накрутки.