Продажи легковых автомобилей вернутся к уровню 2021 года только через пять лет

Продажи легковых автомобилей вернутся к уровню 2021 года только через пять летЭто произойдет при улучшении геополитической ситуации, росте производства и параллельного импорта
Продажи новых легковых машин в России в 2023 г. вырастут на 7% до 670 000 шт., но далее будут расти в среднем на 22% в год до 2027 г. включительно. Такой прогноз представлен в обзоре российского авторынка по итогам 2022 г. и перспектив его развития, подготовленном консалтинговой компанией «Технологии доверия» («Тедо»; ранее PwC в России). «Ведомости» ознакомились с документом. По базовому прогнозу аналитиков, в 2027 г. продажи достигнут 1,49 млн единиц.
Основу продаж в 2023 г. в базовом сценарии составят отечественные бренды (302 000 шт.) и импортные машины (317 000 шт.), на иномарки российской сборки будет приходиться лишь 51 000 машин. «Реализация базового сценария будет зависеть преимущественно от стабильности геополитической ситуации, развития параллельного импорта и устойчивости уровня цен», – отмечает «Тедо». Доля отечественных брендов предположительно вырастет с 30 до 45% от всего рынка.
В оптимистичном сценарии продажи легковых машин вырастут на 28% в 2023 г. до 800 000 единиц. Но далее они будут расти меньшими темпами – на уровне 18% в год – и достигнут 1,55 млн автомобилей в 2027 г., говорится в обзоре. Реализация такого сценария возможна в случае появления новых игроков на рынке, которые локализуют производство в России. Так, в оптимистичном прогнозе «Тедо» на 2023 г. количество иномарок местной сборки в продажах должно достичь 181 000 шт.
На итоговый результат авторынка в 2023 г. будут влиять отсутствие геополитических шоков, сбои в поставках комплектующих и развитие новых каналов для этого, а также отсутствие роста платежеспособного спроса и высокие цены на автомобили, полагают аналитики.
Вместе с тем при любом из сценариев продажи автомобилей смогут приблизиться к уровню 2021 г. (1,5 млн машин) лишь через пять лет, в 2027 г., следует из обзора.
Нижней точкой в статистике рынка не только последних лет, но и всей новейшей истории страны стал 2022 год, когда из-за СВО и остановки выпуска всех иномарок в стране, кроме китайских, рынок упал на 59% до 626 300 машин. Но в деньгах, как следует из обзора «Тедо», продажи сократились не так сильно – на 41% до 1,65 трлн руб. Аналитики связывают это с ростом средней цены на все категории легковых автомобилей. По данным «Автостата», цены на них выросли в среднем на 17% до 2,33 млн руб. за прошлый год без учета дилерской накрутки.
Подорожали в прошлом году и автозапчасти. По оценке президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, рост цен по этой категории составил почти 20% в марте 2023 г. по сравнению с мартом прошлого года. Его слова приводятся в сообщении информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».
Спрос на автокомпоненты и запчасти для машин снизится на 2% в деньгах в 2023 г. и составит 2,58 трлн руб., отмечается в обзоре. Но далее этот рынок будет расти со средним темпом 5% в год, прогнозируют в «Тедо». В 2027 г. этот показатель должен достичь 3,1 трлн руб.
Расчеты «Тедо» по рынку новых автомобилей пессимистичнее оценок других аналитиков. В частности, базовый прогноз «Автостата» на 2023 г. предполагает продажу 780 000 таких машин, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. В оптимистичном варианте аналитическое агентство ожидает роста рынка на 39% до 870 000 автомобилей. Ассоциация европейского бизнеса, которая считает продажи легковых и легких коммерческих автомобилей вместе, прогнозировала увеличение продаж в 2023 г. на 12% до 770 000 единиц техники.
Динамика рынка в первые два месяца этого года пока неутешительная. По данным «Автостата», продажи новых легковых машин снизились на 45% в годовом выражении до 101 379 шт. Февраль 2023 г. стал последним месяцем, когда на динамику рынка оказывает влияние сравнительно высокая база прошлого года. В конце февраля 2022 г. началась СВО на Украине, а уже в марте продажи начали стремительно падать.
По оценке автоэксперта Владимира Беспалова, продажи новых легковых машин в 2023 г. составят 790 000 единиц. Но потенциал рынка намного выше любых имеющихся прогнозов, отмечает он. «В условиях дефицита предложения и высоких цен на автомобили этот потенциал не может быть реализован. Но мы видим, что появляются новые проекты внутри России и растет параллельный импорт, появляются новые модели на рынке по более привлекательным ценам. Постепенно проблема с предложением будет решаться», – уверен эксперт.
Базовый прогноз «Тедо» (670 000 машин) выглядит излишне консервативным, считает Беспалов. Но пока все равно сохраняется неопределенность с валютными курсами, геополитикой и экономикой, констатирует он. На горизонте 2027 г. прогноз эксперта примерно совпадает с видением аналитиков «Тедо».