«АвтоВАЗ» планирует второй раз за год повысить цены

Больше всего, как следует из обновленных ценников, подорожает Lada Granta в кузове лифтбэк. Автомобиль, который сейчас в базовом исполнении стоит 698 300 руб. (795 900 с кондиционером), подорожает на 24 000 руб. Более дорогие версии «Комфорт» и «Клаб» вырастут в цене на 29 000 и 39 000 руб. соответственно. Lada Niva Travel в комплектациях «Классик» и «Комфорт» станет дороже на 28 000 руб. Сейчас такая машина стоит 1,015-1,116 млн руб.