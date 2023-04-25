«АвтоВАЗ» планирует второй раз за год повысить цены

«АвтоВАЗ» планирует второй раз за год повысить ценыС 1 мая стоимость машин Lada вырастет на 2-3%
«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимает цены на различные модификации Lada Granta и Lada Niva Travel на 2-3%. Об этом «Ведомостям» рассказали два дилера марки. По их словам, это уже второе повышение цен за 2023 г.: первое было с начала марта.
Как следует из данных на сайте автопроизводителя, минимальная стоимость Lada Granta в кузове седан сейчас составляет 678 300 руб. Машина с кондиционером обойдется почти на 100 000 руб. дороже. Прибавка к стоимости этих автомобилей с 1 мая составит 14 000 руб., следует из данных дилеров.
Более дорогие комплектации – «Комфорт» и «Клаб» – прибавят в цене 19 000 и 29 000 руб. Стоимость седана Granta в этом исполнении сейчас составляет 800 900 и 835 900 руб. соответственно.
Больше всего, как следует из обновленных ценников, подорожает Lada Granta в кузове лифтбэк. Автомобиль, который сейчас в базовом исполнении стоит 698 300 руб. (795 900 с кондиционером), подорожает на 24 000 руб. Более дорогие версии «Комфорт» и «Клаб» вырастут в цене на 29 000 и 39 000 руб. соответственно. Lada Niva Travel в комплектациях «Классик» и «Комфорт» станет дороже на 28 000 руб. Сейчас такая машина стоит 1,015-1,116 млн руб.
Для сравнения, с марта 2023 г. Lada Granta с кондиционером уже подорожала на 20 000 руб., трехдверная Niva Legend – на 21 000 руб., а Niva Travel – на 16 000 руб.
«АвтоВАЗ» в мае установит для дилеров максимально допустимые цены на автомобили Lada, сообщил президент компании Максим Соколов. Его слова передал ТАСС. Он подчеркнул, что в случае превышения потолка цен компания будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов.
«Теперь дилеры, получив от "АвтоВАЗа" автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена "АвтоВАЗом". Такую норму дает нам антимонопольное законодательство, такая норма может быть применена в соглашениях с нашими дилерскими центрами», – объяснил топ-менеджер.
При этом «АвтоВАЗ» по-прежнему не раскрывает цены на свою новинку – обновленную Lada Vesta, говорят собеседники «Ведомостей». Ожидается, что машина начнет поступать дилерам в мае, а первые выдачи клиентам состоятся в июне («Ведомости» писали об этом 17 апреля).
В марте «АвтоВАЗ» ожидал, что выпустит в этом году около 100 000 Lada Vesta NG. Всего же компания намеревается выпустить в 2023 г. 401 000 автомобилей, включая и те 10 000 автомобилей, которые предполагается собрать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Речь идет о кроссовере Lada X-cross 5, который, судя по всему, представляет собой копию китайской FAW Bestune T77.
«АвтоВАЗ» остается лидером российского авторынка. В 2021 г. компания продала на домашнем рынке 350 714 машин (+2%), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В 2022 г. на фоне СВО, ухода Renault и многочисленных приостановок производство продажи компании упали на 46% до 188 645 машин. В I квартале 2023 г. они выросли на 22% год к году до 64 240 шт.
Покупатель не сильно почувствует эту ценовую разницу, но все равно не совсем понятно, почему «АвтоВАЗ» регулярно повышает цены, рассуждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, Lada Granta будет оставаться вынужденным лидером российского рынка, поскольку сейчас это единственный автомобиль компактного класса в стране, который новым стоит дешевле 1 млн руб.