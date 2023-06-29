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«Автотор» расширит модельную линейку вдвое

Собирать в Калининграде будут в том числе китайские электрокары
Денис Ильюшенков Арина Литова
«Автотор»

Калининградский автомобилестроительный холдинг «Автотор» до конца года планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. Об этом рассказал 28 июня журналистам председатель совета директоров компании Валерий Горбунов. Всего в 2023 г. компания выпустит около 70 000 машин, 1000 из которых – на электротяге.

«Сейчас у нас три бренда и девять моделей, в том числе коммерческие, на электротяге. Десятая модель на выходе. До конца года выйдем на производство 20–22 моделей», – отметил Горбунов. Он добавил, что в их число входят модели еще двух марок, сборка которых начнется в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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