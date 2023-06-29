«Автотор» расширит модельную линейку вдвое

«Сейчас у нас три бренда и девять моделей, в том числе коммерческие, на электротяге. Десятая модель на выходе. До конца года выйдем на производство 20–22 моделей», – отметил Горбунов. Он добавил, что в их число входят модели еще двух марок, сборка которых начнется в этом году.