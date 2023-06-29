«Автотор» расширит модельную линейку вдвое

«Автотор» расширит модельную линейку вдвоеСобирать в Калининграде будут в том числе китайские электрокары
Калининградский автомобилестроительный холдинг «Автотор» до конца года планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. Об этом рассказал 28 июня журналистам председатель совета директоров компании Валерий Горбунов. Всего в 2023 г. компания выпустит около 70 000 машин, 1000 из которых – на электротяге.
«Сейчас у нас три бренда и девять моделей, в том числе коммерческие, на электротяге. Десятая модель на выходе. До конца года выйдем на производство 20–22 моделей», – отметил Горбунов. Он добавил, что в их число входят модели еще двух марок, сборка которых начнется в этом году.
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