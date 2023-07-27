«АвтоВАЗ» продолжит развитие семейства Vesta после 2025 года

«АвтоВАЗ» продолжит развитие семейства Vesta после 2025 годаОдним из возможных вариантов является создание на этой платформе минивэна
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Какой именно будет новая модель, он не уточнил. Подобные вопросы, равно как и запуск работ по новому проекту, утверждает совет директоров компании, пояснил собеседник.
Lada Vesta построена на платформе Lada B/С, которая является собственной разработкой компании. В современном виде она была представлена в 2014 г. и с тех пор неоднократно дорабатывалась.
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