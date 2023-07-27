«АвтоВАЗ» продолжит развитие семейства Vesta после 2025 года

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Какой именно будет новая модель, он не уточнил. Подобные вопросы, равно как и запуск работ по новому проекту, утверждает совет директоров компании, пояснил собеседник.