Стоимость парковки на ряде улиц Москвы изменится с 1 июля

Стоимость парковки на ряде улиц Москвы изменится с 1 июляА на 12 улицах парковка станет дешевле
Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля. Тарифы будут изменены на 12% улиц с платной парковкой, а на 12 улицах парковка станет дешевле. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Понижение стоимости парковки произойдет на улице Гаврикова, в Малом Калужском и Балакиревском переулках, а также на 3-й Мытищинской улице, в Переведеновском переулке и др. В среднем пониженный круглосуточный тариф составит 40 руб. в час.
На 12% улиц с платной парковкой, где почти всегда заняты все места, произойдут изменения тарифов, сообщили в дептрансе. Среди таких улиц – улицы Большая Черкизовская и Ильинка, Фрунзенская набережная и др. При этом только на 1% улиц будет изменен предельный тариф. Максимальный тариф составит 600 руб. в час днем (ранее максимальный тариф составлял 450 руб.) и 200 руб. в час ночью.
«Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31 улице – там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома. Это примерно 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, – например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на этих улицах есть множество точек притяжения автомобилистов, в том числе рестораны, бизнес-центры, достопримечательности. На 88 участках рядом с «точками притяжения» с 5 августа станет проще находить парковочные места. Местным жителям на этих участках по-прежнему не нужно будет платить за парковку, при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Для этого жителям нужно будет оформить резидентное разрешение на сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru).
Загруженность платных парковок на ряде улиц близка к 100% в течение дня, говорит руководитель команды ad-hoc аналитики инновационного центра «Безопасный транспорт» и ЦОДД Олег Медведенко. Например, в Черкасском переулке максимальная загрузка, в Дмитровском переулке – 88%, на улице Гашека – 86%. По его словам, это вызывает блуждающий трафик и приводит к росту загруженности на соседних улицах.
«В целом если говорить про влияние платных парковок, то ранее реализованные мероприятия помогли избавиться от хаотичной парковки на улицах и очагов аварийности. Благодаря платным парковкам в городе теперь не паркуются в два-три ряда, не стоят на тротуарах и пешеходных переходах», – отметил эксперт.
Повышение максимальной стоимости парковок, в первую очередь, направлено на защиту местных жителей, полагает руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. Стоимость нужно увеличивать до той степени, чтобы всегда оставалось 20% свободных мест. Несмотря на резкое повышение стоимости – с 450 до 600 руб. – изменения затронут только 1% самых дорогих улиц, где расположены дорогие рестораны и магазины, указал Шумский.