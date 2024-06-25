Стоимость парковки на ряде улиц Москвы изменится с 1 июля

Уточняется, что на этих улицах есть множество точек притяжения автомобилистов, в том числе рестораны, бизнес-центры, достопримечательности. На 88 участках рядом с «точками притяжения» с 5 августа станет проще находить парковочные места. Местным жителям на этих участках по-прежнему не нужно будет платить за парковку, при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Для этого жителям нужно будет оформить резидентное разрешение на сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru).