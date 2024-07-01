Почему платные парковки в Москве дорожают и расширяются

Почему платные парковки в Москве дорожают и расширяютсяС 1 июля на ряде улиц столицы изменилась стоимость парковки
С 1 июля в Москве подорожала уличная парковка – теперь ее максимальная стоимость составляет 600 руб. в час. Также расширился список улиц, на которых начали взимать плату за парковку. При этом на некоторых столичных улицах парковаться стало немного дешевле.
Как платные парковки появились в Москве
В столице России попытки ввести плату за оставление автомобиля на городской земле начались с 1994 г., когда появилось распоряжение тогдашнего мэра Юрия Лужкова «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». Но первые платные парковки на улично-дорожной сети города возникли лишь 1 ноября 2012 г. в формате пилотного проекта. Они появились на Петровке, Каретном Ряду и еще 19 улицах Москвы.
Стоимость стоянки на каждом из 571 платного машино-места составляла 50 руб. в час, а штраф за неоплату – 2500 руб. При этом собственникам квартир, находящихся в зоне действия платной парковки, было предложено право бесплатной стоянки только с 20.00 до 8.00, что вызвало протесты проживающих в центре автомобилистов. Исходя из установленных цен на парковку, по их подсчетам, за хранение машины им пришлось бы платить 18 000 руб. в месяц.
История платных парковок
История платных парковок началась в 1935 г. в США. Количество зарегистрированных машин в период с 1920 до 1930 г. там выросло примерно с 8 млн до более чем 23 млн. Улицы центра городов оказались не готовы к такому наплыву нового вида транспорта и оказались перегруженными припаркованными автомобилями. Поэтому в американском городе Оклахома-Сити были установлены первые в мире парковочные счетчики, запатентованные Карлом С. Магги. Новация быстро распространилась по США, после чего достигла Европы и Лондона, где первые парковочные счетчики появились в 1958 г.
После обращения автовладельцев к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сделать парковку для резидентов бесплатной круглосуточно эксперимент по внедрению платных парковок был скорректирован. С декабря 2012 г. у местных жителей появилась возможность парковаться бесплатно круглосуточно по резидентному разрешению за 3000 руб. в год. В дальнейшем эта инициатива распространилась на всех пользователей резидентских разрешений – собственников квартир и нанимателей жилья по договорам социального или служебного найма, проживающих в радиусе действия платной парковки в столице. Уже к 2015 г. зона платной парковки, охватив собой Бульварное и Садовое кольцо, расширилась до границ Третьего транспортного кольца, а затем вышла и за его пределы. В марте 2016 г. в Москве появились специальные парковки для резидентов, пользоваться которыми могут обладатели резидентных разрешений в конкретном районе, и с тех пор эта практика продолжается в городе также на постоянной основе.
На сегодняшний день парковочное пространство Москвы продолжает расширяться, представляя собой сложную систему, включающую более 99 500 платных парковочных мест на улично-дорожной сети. Штраф за неоплату парковки составляет сегодня 5000 руб., максимальная стоимость часа стоянки – 600 руб.
Неизменной осталась только стоимость резидентного разрешения и возможность бесплатной парковки для инвалидов, многодетных семей и льготных категорий граждан.
На каких улицах введен тариф 600 руб. в час
С начала июля 2024 г. максимальный часовой тариф вводится на 31 улице столицы. 600 руб. в час (с 8.00 до 21.00) нужно будет платить на парковках улиц: Солянка (исключая нечетную сторону от пересечения с Солянским проездом до пересечения с Подколокольным переулком), Большой и Малый Черкасские переулки, Дмитровский и Никитский переулки, Лубянский проезд, Рождественский бульвар, Моховая улица (четная сторона от пересечения с улицей Знаменкой до пересечения с Большой Никитской), улица Петровские Линии, Сандуновский переулок, Китайгородский проезд (нечетная сторона), Москворецкая улица, улица Варварка, Старопанский переулок, Новая площадь, Неглинная улица, улица Петровка, Большой Гнездниковский переулок, Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы владения 8/10 строения 1 по Брюсову переулку), улица Гашека, улица Ильинка, Звонарский переулок, 1-й Красногвардейский проезд, Пресненская набережная, улица Новый Арбат (исключение – дом 1 и его строения), Конюшковская улица.
Где появились новые платные парковки
С 5 августа 2024 г. новые платные парковки вводятся по 88 адресам в Метрогородке, Некрасовке, Покровском-Стрешневе, Щукине, Тропареве-Никулине, Филевском парке, Черемушках и Котловке, Обручевском, Конькове и Зюзине, Гагаринском, Северном Чертанове, Даниловском, Южнопортовом, Лефортове и на Соколиной Горе, Преображенском и Измайлове, Ростокине, Останкинском и Хорошевском, Тимирязевском, Ховрине, на Соколе, в Савеловском, Коптеве, Западном Дегунине, Дмитровском, Головинском, Войковском, Бескудниковском и Тверском районах столицы.
Где парковки стали дешевле
На 12 улицах Москвы парковка с сегодняшнего дня стала стоить дешевле. Как объясняют в департаменте транспорта, загруженность машино-мест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос. В список подешевевших улиц вошли: 2-й Тульский переулок, 1-й Донской проезд, Малый Калужский переулок, 1-я Магистральная улица, 1-я и 2-я Ямские улицы, Научный проезд, Кулаков переулок, Щелапутинский переулок, Балакиревский переулок, Преведеновский переулок, улица Гаврикова. За исключением Малого Калужского переулка, где в дневное время час парковки обойдется в 80 руб., а в ночное – в 60 руб., на остальных 11 улицах со сниженным тарифом парковка будет стоить 40 руб. в час.
Почему расширяется платная парковка
Введение платных парковочных мест в Москве, как и в Оклахома-Сити в 1930-е гг. прошлого века (см. врез), обусловлено необходимостью повышения оборачиваемости машино-мест на городских парковках, особенно в центральной части города, а также попыткой снизить загруженность дорог, которые перестали справляться со все возрастающим потоком автомобилей.
Загруженность платных парковок на ряде улиц близка к 100% в течение дня, говорит руководитель команды ad-hoc аналитики инновационного центра «Безопасный транспорт» и ЦОДД Олег Медведенко. По его словам, это вызывает блуждающий трафик и приводит к росту загруженности на соседних улицах. «В целом если говорить про влияние платных парковок, то ранее реализованные мероприятия помогли избавиться от хаотичной парковки на улицах и очагов аварийности. Благодаря платным парковкам в городе теперь не паркуются в два-три ряда, не стоят на тротуарах и пешеходных переходах», – отметил эксперт.
По мнению архитектора Ильи Заливухина, рост автотрафика – это следствие, а не причина проблемы. Более плотная застройка должна быть рядом с крупными транспортными узлами, такими как наземное метро или Московские центральные диаметры, отмечает эксперт. В центре Москвы также могут появляться проекты без наземных парковок или с минимальным их количеством. Чтобы люди не оставляли на улицах свои машины, можно предложить им использовать подземную парковку либо общественный транспорт, рассуждает он.
В прошлом году доля льготных ипотечных кредитов в продажах новостроек достигала в некоторые месяцы рекордных 90%, что было совершенно удивительно, отмечает генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев.
В отдаленных от центра районах столицы, по словам Заливухина, необходимо перестать строить кварталы с многоквартирными высотными домами, где во многих дворах парковок просто нет: «Никакие платные парковки в этих районах не решат проблему, потому что они с самого начала проектируются неправильно». Жилой дом, по его словам, должен находиться не далее 800 м от внеуличного транспорта – метро или наземного метро. А если строительство идет дальше этого радиуса, нужно обеспечить людей транспортом, причем не автобусами, которые ходят раз в час, а автомобилями. Которым, конечно, нужна парковка, резюмирует Заливухин.
Перспективы развития платных парковок в Москве
Опыт развития платных парковок в Москве и Санкт-Петербурге показывает, что они могут повлечь за собой сокращение бесплатных парковочных мест и регулярное повышение стоимости парковок.
Повышение максимальной стоимости парковок в первую очередь направлено на защиту местных жителей, полагает руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. Стоимость нужно увеличивать до той степени, чтобы всегда оставалось 20% свободных мест.