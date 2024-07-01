Почему платные парковки в Москве дорожают и расширяются

После обращения автовладельцев к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сделать парковку для резидентов бесплатной круглосуточно эксперимент по внедрению платных парковок был скорректирован. С декабря 2012 г. у местных жителей появилась возможность парковаться бесплатно круглосуточно по резидентному разрешению за 3000 руб. в год. В дальнейшем эта инициатива распространилась на всех пользователей резидентских разрешений – собственников квартир и нанимателей жилья по договорам социального или служебного найма, проживающих в радиусе действия платной парковки в столице. Уже к 2015 г. зона платной парковки, охватив собой Бульварное и Садовое кольцо, расширилась до границ Третьего транспортного кольца, а затем вышла и за его пределы. В марте 2016 г. в Москве появились специальные парковки для резидентов, пользоваться которыми могут обладатели резидентных разрешений в конкретном районе, и с тех пор эта практика продолжается в городе также на постоянной основе.