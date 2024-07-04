Темпы роста автопродаж снижаются третий месяц подряд

Темпы роста автопродаж снижаются третий месяц подрядУлучшение динамики во втором полугодии на рынке считают маловероятным
Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2024 г. выросли в 1,5 раза в годовом выражении до 124 394 машин. Об этом говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Близкие цифры – 122 900 шт. – приводил 2 июля Минпромторг (также со ссылкой на данные ППК). Разница с данными «Автостата» обусловлена разным подходом к сегментации транспортных средств, объяснил «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
В то же время июньские продажи, по данным «Автостата», оказались на 2% ниже майских, когда было реализовано 127 178 новых легковушек. Причем май – традиционно низкий месяц продаж из-за череды праздников в начале месяца. В апреле рынок был на уровне 137 047 машин – на 7% больше, чем в мае. Мартовские продажи на текущий момент были самыми большими с начала 2024 г. За тот месяц было реализовано 146 526 авто.