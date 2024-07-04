Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Темпы роста автопродаж снижаются третий месяц подряд

Улучшение динамики во втором полугодии на рынке считают маловероятным
Денис Ильюшенков
Автопродажи в июне не смогли подняться выше майских, хотя май традиционно считается месяцем низких продаж/ Алексей Даничев / РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2024 г. выросли в 1,5 раза в годовом выражении до 124 394 машин. Об этом говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Близкие цифры – 122 900 шт. – приводил 2 июля Минпромторг (также со ссылкой на данные ППК). Разница с данными «Автостата» обусловлена разным подходом к сегментации транспортных средств, объяснил «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

В то же время июньские продажи, по данным «Автостата», оказались на 2% ниже майских, когда было реализовано 127 178 новых легковушек. Причем май – традиционно низкий месяц продаж из-за череды праздников в начале месяца. В апреле рынок был на уровне 137 047 машин – на 7% больше, чем в мае. Мартовские продажи на текущий момент были самыми большими с начала 2024 г. За тот месяц было реализовано 146 526 авто.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных