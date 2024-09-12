Автомобильные компании вернули лидерство по объемам рекламы на радио

Рекламодатели из категории «автотранспорт и сопутствующие товары» стали лидерами по объему размещений в деньгах на эфирном радио в первом полугодии 2024 г., следует из оценки субхолдинга «ГПМ радио» (управляет радиостанциями «Авторадио», Relax FM, Energy, «Юмор FM» и др.; входит в холдинг «Газпром-медиа») на основе данных исследовательских компаний Mediascope и AdMonitor (здесь и далее при оценке учитывались московские и сетевые размещения). Доля указанной категории от всего объема радиорекламы за соответствующий период составила 20%. На второй позиции, согласно оценке «ГПМ радио», категория «финансовый сектор и страхование» (16%), а на третьей – digital-компании (15%).