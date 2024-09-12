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Автомобильные компании вернули лидерство по объемам рекламы на радио

Больше всего на продвижение потратили китайские автобренды
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Рекламодатели из категории «автотранспорт и сопутствующие товары» стали лидерами по объему размещений в деньгах на эфирном радио в первом полугодии 2024 г., следует из оценки субхолдинга «ГПМ радио» (управляет радиостанциями «Авторадио», Relax FM, Energy, «Юмор FM» и др.; входит в холдинг «Газпром-медиа») на основе данных исследовательских компаний Mediascope и AdMonitor (здесь и далее при оценке учитывались московские и сетевые размещения). Доля указанной категории от всего объема радиорекламы за соответствующий период составила 20%. На второй позиции, согласно оценке «ГПМ радио», категория «финансовый сектор и страхование» (16%), а на третьей – digital-компании (15%).

Сегмент радиорекламы в январе – июне 2024 г. составил, по оценке рекламной группы NMi Group, 9,1 млрд руб., а совокупный объем аудиорекламы (учитывает также размещения в аудиоконтенте в интернете), согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за тот же период достиг 11–11,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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