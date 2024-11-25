Продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре выросли почти на четверть

Продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре выросли почти на четвертьСпрос стимулируют ожидания роста цен из-за высоких кредитных ставок и девальвация рубля
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре этого года, и на 24% больше в сравнении с октябрем 2023 г. Об этом сообщается в аналитической записке агентства «Автостат».
Бессменным лидером рынка остается отечественная Lada, продажи которой выросли в октябре почти на треть в годовом выражении до 149 699 машин. С большим отрывом на 2-м месте оказалась Toyota – в прошлом месяце продано 60 973 авто японской марки (+9%). 3-е и 4-е места делят между собой корейские Kia и Hyundai с результатом 35 534 шт. (+34%) и 33 249 единиц (+27%). Замыкает пятерку лидеров вторичного рынка японский Nissan – в октябре сменила владельцев 27 871 машина (+11%).
Помимо этих марок в топ-10 вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. Ни один из брендов первой десятки не показал снижения продаж в октябре, а у большинства из них динамика роста в процентах измерялась двузначными числами.
Модельная линейка лидеров продаж минувшего месяца не изменилась по сравнению с сентябрем. Наиболее популярными автомобилями с пробегом у жителей России в октябре остались Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.
По итогам января – октября этого года, по данным «Автостата», в стране было продано почти 5 млн подержанных легковых машин, что на 4% больше, чем годом ранее.
Октябрьские продажи на автомобильном маркетплейсе Fresh снизились на 6% по сравнению с сентябрем, говорит директор направления автомобилей с пробегом компании Максим Солодовник. Как и полгода назад, каждый второй покупатель подержанного авто оформляет кредит, отмечает он.
Солодовник полагает, что октябрьская индексация утильсбора (в 1,7–1,8 раза на новые автомобили) скажется на машинах с пробегом «с некоторой задержкой». «Мы ожидаем, что фокус интереса потребителей в сторону вторичного рынка сместится в декабре этого года и начале следующего», – отмечает собеседник.
У «Рольфа» динамика продаж подержанных машин в октябре сохранилась на уровне сентября, говорит директор профильного департамента компании Вадим Черноусов. Рост вторичного рынка в минувшем месяце он связывает с частичным переносом регистраций автомобилей, приобретенных в третью декаду сентября, на октябрь на фоне новостей о повышении утильсбора.
~5 млн
подержанных легковых машин по итогам января – октября этого года, было продано в России по данным «Автостата». Это на 4% больше, чем годом ранее
Продажи автомобилей с пробегом у «Авилона» в октябре также были примерно на уровне сентября, отмечает заместитель гендиректора компании Роман Титов. Новости об индексации утильсбора подтолкнули потенциальных покупателей к принятию решения о покупке в сентябре, но последовавшее в октябре увеличение ключевой ставки привело к росту процентов по автокредитам, напоминает он. Это снизило доступность заемных средств, вследствие чего покупательная способность резко упала, поясняет Титов.
Количество размещенных объявлений о продаже легковых машин с пробегом на «Авто.ру» в октябре выросло на 2% к сентябрю и на 55% в годовом выражении, говорит представитель компании. Абсолютные цифры он не приводит. Собеседник отмечает «стабильное снижение» цен на вторичном рынке с начала 2024 г. Так, в октябре средняя стоимость подержанной легковушки, объявление о продаже которой было размещено на сайте агрегатора, составила 1,6 млн руб. Это на 13% меньше по сравнению с началом этого года.
Драйверами вторичного рынка в октябре были ожидания роста цен на фоне высоких процентных ставок и обесценения рубля, говорит аналитик «Эйлер – аналитические технологии» Владимир Беспалов. Он отмечает замедление продаж новых легковых машин в ноябре и полагает, что частично удовлетворенный в октябре спрос пойдет на спад в оставшееся до конца текущего года время. В результате, по его словам, рынок подержанных автомобилей по итогам 2024 г., скорее всего, останется на уровне прошлого года, когда было продано почти 5,7 млн таких машин. Черноусов из «Рольфа» ожидает роста вторичного рынка на 8–10% до 6–6,1 млн автомобилей.