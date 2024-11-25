Продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре выросли почти на четверть

Количество размещенных объявлений о продаже легковых машин с пробегом на «Авто.ру» в октябре выросло на 2% к сентябрю и на 55% в годовом выражении, говорит представитель компании. Абсолютные цифры он не приводит. Собеседник отмечает «стабильное снижение» цен на вторичном рынке с начала 2024 г. Так, в октябре средняя стоимость подержанной легковушки, объявление о продаже которой было размещено на сайте агрегатора, составила 1,6 млн руб. Это на 13% меньше по сравнению с началом этого года.