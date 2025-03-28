Рынок новых авто в России после 2025 года вернется к росту

Прогноз аналитиков консалтинговой компании традиционно предполагает три сценария – базовый, оптимистичный и пессимистичный. В любом из вариантов продажи в 2025 г. будут падать. В базовом – на 11%, в оптимистичном – на 1% до 1,55 млн машин, в пессимистичном – на 22% до 1,23 млн.