Рынок новых авто в России после 2025 года вернется к росту

Рынок новых авто в России после 2025 года вернется к ростуДинамика продаж будет во многом зависеть от макроэкономических факторов
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 11% в годовом выражении до 1,39 млн штук, но в 2026–2027 гг. начнут расти двузначными темпами. Об этом говорится в обзоре по развитию российского авторынка, подготовленном Oks Labs (есть у «Ведомостей»).
Прогноз аналитиков консалтинговой компании традиционно предполагает три сценария – базовый, оптимистичный и пессимистичный. В любом из вариантов продажи в 2025 г. будут падать. В базовом – на 11%, в оптимистичном – на 1% до 1,55 млн машин, в пессимистичном – на 22% до 1,23 млн.
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