Продажи легковых автомобилей с пробегом перестали падать

Продажи легковых автомобилей с пробегом перестали падатьНо предсказывать рост этого сегмента рынка пока рано
В России в апреле 2025 г. было продано 509 670 легковых автомобилей с пробегом, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Это почти на 14% больше, чем в марте 2025 г., и соответствует уровню апреля прошлого года. Таким образом, месячный объем рынка подержанных легковушек вышел на уровень 2024 г. после двух месяцев снижения. Общие продажи машин с пробегом за четыре месяца этого года составили 1,78 млн шт., что на 2% больше, чем в январе – апреле 2024 г.
При этом в апреле снижение продаж в сегменте в годовом выражении было зафиксировано «Автостатом» по всем маркам из топ-10 продаж, кроме Lada. Всего в прошлом месяце на повторный учет было поставлено 135 258 подержанных машин этой марки – на 6% больше, чем годом ранее. Продажи Toyota с пробегом снизились на 6% до 49 614 машин, Kia – на 4% до 27 878 шт., Hyundai – на 0,4% до 27 157 единиц. Больше всех среди лидеров рынка просела реализация Nissan – на 9% до 21 832 авто.