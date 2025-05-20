Продажи легковых автомобилей с пробегом перестали падать

В России в апреле 2025 г. было продано 509 670 легковых автомобилей с пробегом, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Это почти на 14% больше, чем в марте 2025 г., и соответствует уровню апреля прошлого года. Таким образом, месячный объем рынка подержанных легковушек вышел на уровень 2024 г. после двух месяцев снижения. Общие продажи машин с пробегом за четыре месяца этого года составили 1,78 млн шт., что на 2% больше, чем в январе – апреле 2024 г.