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Продажи легковых автомобилей с пробегом перестали падать

Но предсказывать рост этого сегмента рынка пока рано
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В России в апреле 2025 г. было продано 509 670 легковых автомобилей с пробегом, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Это почти на 14% больше, чем в марте 2025 г., и соответствует уровню апреля прошлого года. Таким образом, месячный объем рынка подержанных легковушек вышел на уровень 2024 г. после двух месяцев снижения. Общие продажи машин с пробегом за четыре месяца этого года составили 1,78 млн шт., что на 2% больше, чем в январе – апреле 2024 г.

При этом в апреле снижение продаж в сегменте в годовом выражении было зафиксировано «Автостатом» по всем маркам из топ-10 продаж, кроме Lada. Всего в прошлом месяце на повторный учет было поставлено 135 258 подержанных машин этой марки – на 6% больше, чем годом ранее. Продажи Toyota с пробегом снизились на 6% до 49 614 машин, Kia – на 4% до 27 878 шт., Hyundai – на 0,4% до 27 157 единиц. Больше всех среди лидеров рынка просела реализация Nissan – на 9% до 21 832 авто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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