«АвтоВАЗ» может наладить сборку автомобилей в Киргизии с местным партнером

«АвтоВАЗ» совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital планирует в 2026 г. запустить крупноузловую сборку автомобилей Lada в Киргизии. Об этом говорится в сообщении фонда. Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил «Ведомостям» проработку такой возможности с коллегами из Киргизии и отметил заинтересованность компании в развитии этого проекта.