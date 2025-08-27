«АвтоВАЗ» может наладить сборку автомобилей в Киргизии с местным партнером

«АвтоВАЗ» может наладить сборку автомобилей в Киргизии с местным партнеромПроект рассчитан не менее чем на 10 лет и предполагает постепенный переход на производство полного цикла
«АвтоВАЗ» совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital планирует в 2026 г. запустить крупноузловую сборку автомобилей Lada в Киргизии. Об этом говорится в сообщении фонда. Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил «Ведомостям» проработку такой возможности с коллегами из Киргизии и отметил заинтересованность компании в развитии этого проекта.
Общий объем инвестиций в проект составит $30 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ от 26 августа), сказал «Ведомостям» представитель фонда. По его словам, финансирование будет вестись за счет собственных средств Central Asia Capital и привлеченных через выпуск облигаций.
