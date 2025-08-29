«Камаз» закончил полугодие с убытком 31 млрд рублей

При этом ситуация на рынке тяжелых грузовиков (более 14 т) в России по итогам I полугодия 2025 г. продолжает оставаться непростой. Продажи в этом сегменте рухнули на 56% в годовом выражении до 22 013 автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Из них на долю «Камаза» пришлось 6419 единиц (-21%).