«Камаз» закончил полугодие с убытком 31 млрд рублей

«Камаз» закончил полугодие с убытком 31 млрд рублейВ компании рассчитывают сократить расходы и повысить эффективность деятельности во втором полугодии
Чистый убыток российского производителя грузовиков «Камаз» в первом полугодии 2025 г. составил 30,9 млрд руб. Об этом говорится в отчете предприятия по МСФО, опубликованном 29 августа. Годом ранее компания завершила отчетный период с прибылью в размере 3,7 млрд руб.
Выручка в первом полугодии снизилась на 18% почти до 154 млрд руб., себестоимость продаж составила 137,9 млрд руб. (-10% г/г), валовая прибыль сократилась более чем вдвое до 16,02 млрд руб., операционный убыток составил 18,15 млрд руб. против прибыли почти 15 млрд руб. годом ранее. Чистый долг «Камаза» снизился до 141,8 млрд руб. со 163 млрд руб. на конец прошлого года.
Выручка компании снизилась в большинстве сегментов за первое полугодие, отмечается в сообщении производителя к отчету. Это связано с падением рынка грузовиков почти на 60% за сопоставимый период и денежно-кредитной политикой Банка России. Кроме того, продолжается снижение рентабельности из-за затрат, связанных с усложнением цепочек поставок, отмечает «Камаз».
Из общего оборота на продажи грузовиков и сборочных комплектов пришлось 84,14 млрд руб. (-14%), запасных частей – 15,96 млрд руб. (-16%), комплектующих – 14,06 млрд руб. (-20%), автобусов, прицепов и автобетоносмесителей – 9,36 млрд руб. (снижение в три раза). Выросла за полугодие выручка от экспорта – на 39% до 14,8 млрд руб., а также по договорам аренды техники – на 37% до 5,76 млрд руб.
«Камаз» во втором полугодии продолжит программу сокращения расходов и будет повышать эффективность деятельности, что должно положительно сказаться на финансовых результатах, говорится в сообщении. Среднегодовой темп прироста выручки в 2025-2030 гг. ожидается на уровне 9,5%, следует из отчета «Камаза».
При этом ситуация на рынке тяжелых грузовиков (более 14 т) в России по итогам I полугодия 2025 г. продолжает оставаться непростой. Продажи в этом сегменте рухнули на 56% в годовом выражении до 22 013 автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Из них на долю «Камаза» пришлось 6419 единиц (-21%).
Положительные финансовые показатели от «Камаза» можно ожидать уже только после дальнейшего снижения ключевой ставки, считает руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности Станислав Зингиревич. Снижения ставки позволит компании увеличить продажи, но эффект от этого уже будет заметен лишь в следующем году, отмечает он.
Собеседник «Ведомостей» напомнил, что на данный момент в России фактически находятся под запретом продажи ведущих китайских производителей грузовиков. Его возможное снятие приведет к дополнительной конкуренции для российского производителя, полагает эксперт.
Росстандарт 10 февраля 2025 г. приостановил действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в отношении самосвалов Shacman SX3258. Без этого документа невозможно импортировать в страну машину и поставить на учет в ГИБДД. А в конце июля ведомство отозвало ОТТС еще у шести моделей китайских марок – грузовиков FAW, Dongfeng, Sitrak и Foton, двух шасси Foton и Dongfeng и самосвала FAW.