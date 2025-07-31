Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков четырех марок

В частности, было приостановлено действие сертификатов в отношении грузовиков Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, Sitrak ZZHS, а также шасси Foton M4L, говорится в сообщении Росстандарта. Ведомство также применило защитительную оговорку технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запретив ввоз, продажу и регистрацию в России грузовиков Dongfeng DFH5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4.