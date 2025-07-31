Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков четырех марок

Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков четырех марокНа фоне резкого спада на рынке ситуация не будет критичной для транспортных компаний
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приостановило действие документов, разрешающих продажу на территории России девяти моделей грузовиков четырех китайских брендов – Sitrak, FAW, Dongfeng и Foton. Об этом ведомство сообщило 30 июля.
В частности, было приостановлено действие сертификатов в отношении грузовиков Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, Sitrak ZZHS, а также шасси Foton M4L, говорится в сообщении Росстандарта. Ведомство также применило защитительную оговорку технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запретив ввоз, продажу и регистрацию в России грузовиков Dongfeng DFH5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4.
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