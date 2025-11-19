В бывшие автозаводы GM и Volkswagen обещают вложить почти 90 млрд рублей

В бывшие автозаводы GM и Volkswagen обещают вложить почти 90 млрд рублейЦелью инвестиций заявляется локализация производства автомобилей в России
Объем инвестиций группы АГР в локализацию производства автомобилей на бывших заводах американской General Motors (GM) в Шушарах (Санкт-Петербург) и немецкой Volkswagen в Калужской области составит 37,1 млрд и 50,6 млрд руб. соответственно. Об этом говорится в ответе Минпромторга России на запрос группы депутатов Госдумы (Нина Останина, Алексеей Корниенко, Мария Прусакова и др.; КПРФ). Письмо подписал министр Антон Алиханов. «Ведомости» ознакомились с документом.
АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов – например, в части автоэлектроники, автоматической коробки передач и двигателей, следует из письма. Новый собственник этих заводов уже вложил 10 млрд руб. в производство машин Tenet в Калужской области и около 7 млрд руб. в завод в Шушарах, который фактически переоборудуется с нуля, отметил Алиханов.
Осенью два источника «Ведомостей», знакомые с бизнесом АГР, рассказывали, что компания договорилась об открытии синдицированной кредитной линии в «Сбере» и Газпромбанке на общую сумму около 100 млрд руб. Заемные средства должны были пойти в основном на обеспечение операционной деятельности холдинга – в частности, на закупку машинокомплектов в Китае, пояснял один из собеседников.
Представитель АГР от комментариев отказался. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.
Volkswagen Group в мае 2023 г. продала структуре АГР автозавод под Калугой мощностью 225 000 автомобилей в год и ряд других активов без права обратного выкупа за 125 млн евро. За 2024 г. на этой площадке было выпущено 21 800 машин, следует из письма Алиханова. Это были кроссоверы Chery, произведенные методом крупноузловой сборки. А в феврале 2025 г. АГР объявила о договоренности с китайской Defetoo о запуске производства машин под брендом Tenet – фактически тех же Chery. Сейчас на бывшем заводе Volkswagen выпускается три модели китайских кроссоверов по полному циклу – Tenet T4, T7 и T8.
С момента старта продаж Tenet в конце августа и по конец октября в России было продано 10 000 автомобилей, сообщал представитель АГР.
По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре в стране было реализовано 8632 машины Tenet, что позволило бренду войти в пятерку популярных моделей на рынке новых легковых автомобилей.
Помимо этого АГР в январе 2024 г. получила в собственность два автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге – основную площадку в Сестрорецке и купленный южнокорейской компанией у GM в 2020 г. завод в Шушарах – за символические 140 000 вон (около 10 000 руб.). Южнокорейский концерн при заключении сделки сохранил право на обратный выкуп в течение двух лет. В Сестрорецке уже в феврале 2024 г. было перезапущено производство автомобилей из оставшихся от Hyundai машинокомплектов под новым брендом Solaris. За прошлый год с конвейера сошло почти 22 000 легковушек. В январе – октябре 2025 г. продажи Solaris, по статистике «Автостата», выросли в годовом выражении в 2,3 раза до 27 311 штук.
Площадку в Шушарах Hyundai планировала перезапустить сама в 2023 г. По оценке властей Санкт-Петербурга, южнокорейская компания планировала вложить в производство не менее 36 млрд руб. Первый вице-премьер России Денис Мантуров 31 октября говорил в интервью «РИА Новости», что автозавод возобновит работу в 2026 г. Источник «Ведомостей», близкий к компании, ранее говорил, что на нем могут начать сборку автомобилей суббренда Chery – Jaecoo.
АГР получила площадки с частично готовой инфраструктурой, напоминает аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В связи с этим заявленный объем инвестиций может свидетельствовать о планах компании по созданию высоколокализованного производства в России, полагает эксперт. Повышение локализации позволит компании пользоваться различными преференциями – компенсировать утильсбор, получать налоговые льготы, участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках, продолжает Беспалов. Например, в октябре 2025 г. Минпромторг включил производимые в Калужской области машины Tenet в список локализованных автомобилей, разрешенных для использования в такси по новому закону.
По словам эксперта, выбор Chery и Jaecoo является оправданным, так как бренд и его суббренд востребованы на рынке, а их модельный ряд перспективен для реализации внутри страны. Без уверенности в этом собственник не решился бы на такой капиталоемкий проект, считает Беспалов. По данным «Автостата», продажи Chery за январь – октябрь 2025 г. упали на 29,2% до 94 440 машин, это третье место на рынке после Lada и китайской Haval, но в октябре бренд был только на шестом месте с 6566 проданными автомобилями и падением на 56,6% относительно уровня того же месяца 2024 г.
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов допускает, что производство Tenet сможет заместить Chery на российском рынке, так как китайская компания объявила о планах по выходу из России. При этом на производстве под Калугой смогут при заявленных объемах инвестиций развивать собственную компонентную базу, заключил эксперт.
Chery в сентябре сообщила о намерении к 2027 г. сократить свое присутствие в России до «незначительного» уровня. Такие данные приводятся в проспекте эмиссии ценных бумаг компании, размещенных на Гонконгской бирже. Компания так планирует минимизировать риски от возможных западных санкций.