В бывшие автозаводы GM и Volkswagen обещают вложить почти 90 млрд рублей

Помимо этого АГР в январе 2024 г. получила в собственность два автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге – основную площадку в Сестрорецке и купленный южнокорейской компанией у GM в 2020 г. завод в Шушарах – за символические 140 000 вон (около 10 000 руб.). Южнокорейский концерн при заключении сделки сохранил право на обратный выкуп в течение двух лет. В Сестрорецке уже в феврале 2024 г. было перезапущено производство автомобилей из оставшихся от Hyundai машинокомплектов под новым брендом Solaris. За прошлый год с конвейера сошло почти 22 000 легковушек. В январе – октябре 2025 г. продажи Solaris, по статистике «Автостата», выросли в годовом выражении в 2,3 раза до 27 311 штук.