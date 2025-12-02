Продажи новых автомобилей растут в преддверии увеличения утильсбора

По словам Целикова, последняя неделя ноября – накануне введения новой методики расчета утильсбора – привела к росту продаж всех категорий транспортных средств. Эта тенденция продолжится до конца года, так как ввезенные до 1 декабря машины будут ставить на учет, полагает он. Кроме того, конец года традиционно является высоким сезоном для корпоративных клиентов.