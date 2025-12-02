Газета
Продажи новых автомобилей растут в преддверии увеличения утильсбора

Это должно поднять итоговый результат в 2025 году выше прогнозного уровня
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На неделе с 24 по 30 ноября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15% по сравнению с предыдущей неделей до 33 625 единиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Рост по отношению к той же неделе прошлого года составил 17%.

По словам Целикова, последняя неделя ноября – накануне введения новой методики расчета утильсбора – привела к росту продаж всех категорий транспортных средств. Эта тенденция продолжится до конца года, так как ввезенные до 1 декабря машины будут ставить на учет, полагает он. Кроме того, конец года традиционно является высоким сезоном для корпоративных клиентов.

