«Автостат» зафиксировал первый за год рост продаж премиальных авто в России

13 ноября сообщалось о достижении исторического максимума цен на автомобили в России. Средневзвешенная цена нового легкового авто в октябре 2025 г. составила 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем годом раньше, и на 2% выше сентябрьского показателя. Аналитики также связывали рост с изменениями утилизационного сбора и сокращением предложения на вторичном рынке.