«Автостат» зафиксировал первый за год рост продаж премиальных авто в России

Продажи новых премиальных автомобилей в России в октябре 2025 г. выросли на 13% год к году и достигли 17 600 машин. Рост в этом сегменте зафиксирован впервые за 12 месяцев, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Положительная динамика в этом сегменте российского авторынка в последний раз была зафиксирована в октябре 2024 г. (+37%), а уже с ноября там постоянно наблюдалось падение», – пояснили аналитики.

Эксперты связывают недавний рост продаж с предстоящим введением с 1 декабря нового утильсбора.

13 ноября сообщалось о достижении исторического максимума цен на автомобили в России. Средневзвешенная цена нового легкового авто в октябре 2025 г. составила 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем годом раньше, и на 2% выше сентябрьского показателя. Аналитики также связывали рост с изменениями утилизационного сбора и сокращением предложения на вторичном рынке.

