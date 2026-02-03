Газета
Главная / Авто /

Китайская Rox договорилась о сборке своих внедорожников в Калининграде

Молодой автомобильный бренд в прошлом занимался выпуском пылесосов в КНР
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Калининградский «Автотор» весной 2026 г. запустит производство премиальных внедорожников Rox. Речь идет о выпуске двух моделей – Rox 01 и Adamas, говорится в сообщении китайского бренда.

На первом этапе запланирована сборка автомобилей из сваренных и окрашенных кузовов, т. е. крупноузловым методом. Представитель марки уточнил, что обе стороны рассматривают долгосрочное сотрудничество, поэтому в будущем компании проанализируют рыночные условия для определения потенциала глубокой локализации производства. Спрос на гибридные автомобили растет во всем мире, в том числе и в России, поэтому сотрудничество с «Автотором» – это стратегический шаг для долгосрочного присутствия Rox Motor в России, говорит директор департамента продаж и развития дилерской сети бренда Екатерина Зарубина. Ее слова приводятся в сообщении.

