Китайская Rox договорилась о сборке своих внедорожников в Калининграде

На первом этапе запланирована сборка автомобилей из сваренных и окрашенных кузовов, т. е. крупноузловым методом. Представитель марки уточнил, что обе стороны рассматривают долгосрочное сотрудничество, поэтому в будущем компании проанализируют рыночные условия для определения потенциала глубокой локализации производства. Спрос на гибридные автомобили растет во всем мире, в том числе и в России, поэтому сотрудничество с «Автотором» – это стратегический шаг для долгосрочного присутствия Rox Motor в России, говорит директор департамента продаж и развития дилерской сети бренда Екатерина Зарубина. Ее слова приводятся в сообщении.