АГР ищет способ продолжить выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai

АГР ищет способ продолжить выпуск Solaris на бывшем заводе HyundaiМашинокомплекты, оставшиеся от предыдущего собственника, заканчиваются
Группа АГР ищет пути для продолжения выпуска автомобилей Solaris (модели Hyundai и Kia) на заводе в петербургском Сестрорецке, ранее принадлежавшем корейской компании. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомые с планами российской автомобилестроительной группы.
По словам одного из собеседников, машинокомплекты для сборки корейских автомобилей из числа оставленных Hyundai при продаже завода почти закончились еще в декабре 2025 г. Теперь АГР рассматривает возможность закупки части нелокализованных комплектующих в Китае и других странах, поясняет он.
Если это сделать не получится, то мощности автозавода в Сестрорецке придется загружать суббрендами Chery – Jaecoo и Omoda – или привлекать новых партнеров, чтобы сохранить деятельность предприятия, отмечает другой источник. Третий собеседник допускает, что компания сможет растянуть выпуск автомобилей Solaris из имеющихся комплектующих еще на какое-то время.
Корейская Hyundai Motor в январе 2024 г. продала два автозавода в Санкт-Петербурге за символические 10 000 руб. структуре группы АГР с сохранением права на выкуп активов в течение двух лет. Ранее на площадке в Сестрорецке выпускались Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, ее мощность составляла более 200 000 автомобилей в год. Вторую площадку в Шушарах корейская компания выкупила у американской General Motors в 2020 г., но перезапустить не успела.
Из оставленных комплектов деталей на площадке в Сестрорецке после ухода Hyundai можно было собрать порядка 10 000 товарных автомобилей и около 70 000 – при условии довоза недостающих комплектующих из Китая и Казахстана, где у южнокорейской компании есть сборочные площадки, говорили тогда источники «Ведомостей».
Официально АГР сообщала только данные о количестве собранных машин с февраля по декабрь 2024 г. Тогда с конвейера сошло 21 972 автомобиля Solaris, 19 243 шт. из которых было продано. Сколько машин под этим брендом выпустили в 2025 г., в компании не уточняли.
Марка Solaris представляет собой бренд-инжиниринг автомобилей Hyundai и Kia, которые выпускались до СВО в Сестрорецке. Аббревиатуры в наименованиях моделей раскрывают их предыдущие названия. Например Solaris HS – бывшая Hyundai Solaris, Solaris KRS – Kia Rio Sedan и так далее. Стоимость этих машин в дилерских центрах сейчас начинается примерно от 2 млн руб.
Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков 6 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что суммарно в 2025 г. и январе 2026 г. в России было продано 50 932 автомобиля Solaris. Количество собранных машин с момента перезапуска завода в 2024 г. превысило 70 000 ед., уточнил он со ссылкой на собственные данные.
На автозаводе и в дилерской сети остается менее 20 000 автомобилей Solaris, при этом седанов HS практически не осталось, отметил Целиков. По его словам, что именно будет собирать АГР на бывшем заводе Hyundai после исчерпания запасов машинокомплектов – сейчас неизвестно. Он считает, что дилеры постараются растянуть продажи этих автомобилей на 2026 г.
В январе 2026 г. истек срок действия опциона Hyundai на выкуп своих активов в Санкт-Петербурге, писал ТАСС со ссылкой на южнокорейскую компанию.
Вторую площадку Hyundai в Санкт-Петербурге – бывший завод GM – АГР планирует перезапустить в первой половине 2026 г. Там будут выпускаться китайские автомобили суббрендов Chery – Jaecoo под наименованием Jeland и Omoda.
Фактически у АГР есть несколько сценариев развития бренда Solaris – закупка машинокомплектов и комплектующих к ним через площадки Hyundai в сопредельных государствах, но для этого необходимо просчитывать экономику проекта, чтобы конечная стоимость автомобиля сильно не выросла, рассуждает эксперт автомобильного рынка Денис Гаврилов.
Еще один вариант – выпуск уже китайских автомобилей либо под брендом Solaris, либо под новым логотипом, как уже практикует АГР, поясняет эксперт. По его мнению, во втором случае возможно снижение объемов производства.
На данный момент АГР выпускает в Калуге с китайским партнером Defetoo автомобили Chery под брендом Tenet.