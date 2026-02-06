АГР ищет способ продолжить выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai

Корейская Hyundai Motor в январе 2024 г. продала два автозавода в Санкт-Петербурге за символические 10 000 руб. структуре группы АГР с сохранением права на выкуп активов в течение двух лет. Ранее на площадке в Сестрорецке выпускались Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, ее мощность составляла более 200 000 автомобилей в год. Вторую площадку в Шушарах корейская компания выкупила у американской General Motors в 2020 г., но перезапустить не успела.