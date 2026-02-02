Газета
Главная / Авто /

Chery переводит сборку Omoda с «Автотора» на площадку АГР в Петербурге

Это упростит поставки компонентов для китайской марки и сделает машины более привлекательными по цене
Артем Гришков
Денис Ильюшенков
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа АГР собирается в 2026 г. запустить производство компактных кроссоверов Omoda (суббренд Chery) модели С5 на бывшем автозаводе американской GM в Шушарах (Санкт-Петербург), рассказали четыре источника «Ведомостей», знакомых с планами автомобилестроительной компании. Этот завод корейская Hyundai выкупила у GM в конце 2020 г.

Один из собеседников сообщил, что на предприятии уже ведется пусконаладка оборудования для выпуска этих кроссоверов.

Chery переносит производство Omoda с калининградского «Автотора» на площадку АГР в Санкт-Петербурге в силу более удобного логистического расположения и достигнутых ранее договоренностей о выпуске другого своего суббренда – Jaecoo на мощностях российского холдинга, говорит еще один источник, знакомый с планами компании.

Портал «Китайские автомобили» весной 2025 г. сообщал, что кроссоверы Omoda C5 и C7 получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), где в качестве завода-изготовителя был указан «Автотор». ОТТС выдается на конкретную модель автомобиля и действует три года. Без сертификата ОТТС невозможно получить паспорт транспортного средства и поставить машину на учет, за исключением случаев, когда она ввезена по параллельному импорту.

По оценке «Газпромбанк автолизинга», в прошлом году в России было продано 870 автомобилей Omoda с российскими vin-номерами, речь идет о собранных на «Автоторе» кроссоверах C5 и C7.

Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились в 2025 году на 42%

Авто

В действующих ОТТС на автомобили Omoda данные об изготовителе АГР отсутствуют, сказал «Ведомостям» представитель Росстандарта. Заявок на внесение изменений в ОТТС не поступало, добавил он.

Группа АГР выпускает в Санкт-Петербурге автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) на бывшей площадке корейского концерна в Сестрорецке, а в Шушарах ожидается в этом году запуск машин суббренда Chery – Jaecoo. Причем, как следует из данных в Государственной информационной системе промышленности, кроссоверы Jaecoo J7 и J8, собранные в Санкт-Петербурге на мощностях АГР, еще летом прошлого года набрали 1850 баллов локализации (количество баллов увеличивается при наращивании числа комплектующих и технологических операций, производимых в России).

«Ведомости» направили вопросы в АГР, Минпромторг, российские представительства Omoda и Chery.

АГР активно ведет переговоры с разными китайскими брендами и рассматривает производство большего числа марок, чем изначально планировалось, говорит источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров между сторонами.

Осенью 2025 г. на бывшем автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге АГР собрала в тестовом режиме около 40–50 автомобилей китайского бренда GAC. Но к серийному производству перейти не удалось из-за опасений китайской компании вторичных санкций. В результате выпущенную партию направили для продажи в дилерский холдинг «Авилон» («Ведомости» писали об этом 17 декабря). 

Omoda представлена в России тремя моделями – кроссоверами C5 и С7, а также седаном S5. По данным аналитического агентства «Автостат», этот бренд занял 11-е место по объему проданных новых легковых автомобилей в 2025 г. Всего за прошлый год было реализовано 28 800 машин, что на 42% меньше уровня 2024 г. Самой востребованной моделью остается С5, на нее пришлось 21 200 проданных машин.

Локализация производства Omoda позволит потенциально снизить цены на 15–20% за счет льгот и упрощения логистики, что позволит вернуть спрос на автомобили, считает партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. По его прогнозу, при локализации сборки Omoda сможет выйти на объем продаж в 35 000–40 000 автомобилей в 2026 г., в том числе на фоне снижения импорта.

Для АГР важно расширять продуктовую линейку в Санкт-Петербурге, так как под вопросом остается перспектива бренда Solaris, полагает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. К тому же в этом году холдинг планирует запустить работу второго автозавода в городе, добавляет он. 

АГР выпустила тестовую партию автомобилей GAC на заводе в Санкт-Петербурге

Бизнес / Транспорт

АГР в январе 2024 г. купила два автозавода Hyundai в Петербурге за 140 000 вон (около 10 000 руб.) с двухлетним опционом на обратный выкуп для южнокорейского концерна. В декабре 2025 г. агентство Reuters писало, что Hyundai не сможет воспользоваться опционом из-за продолжающейся СВО. 

Для Chery организация производства в России является логичным шагом для сохранения доли основного бренда и суббрендов на рынке, добавил Удалов. Это снизит санкционные риски за счет передачи сборки российским компаниям, а соответственно, и официальный импорт готовой техники перед выходом на IPO, рассуждает эксперт.

Китайская Chery собиралась к 2027 г. сократить до минимального уровня свое присутствие в России в рамках подготовки компании к IPO. Об этом компания сообщала в проспекте эмиссии ценных бумаг, размещенном на Гонконгской бирже («Ведомости писали об этом 17 сентября 2025 г.). Аналогичное решение китайский концерн принял в отношении Кубы и Ирана, чтобы снизить риски от возможных западных санкций.

В результате производство Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который также принадлежит АГР, было перезапущено под брендом Tenet. За прошлый год с конвейера сошло порядка 50 000 автомобилей, сообщал представитель АГР. В этом году в компании планируют занять уже более 10% на рынке легковых авто в России. 

Контроль над поставками автокомпонентов в Россию позволит компании сохранить свое влияние на российском рынке, делая полный уход маловероятным в перспективе ближайших пяти лет, полагает Тверской.

