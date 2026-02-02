Chery переводит сборку Omoda с «Автотора» на площадку АГР в Петербурге

Группа АГР выпускает в Санкт-Петербурге автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) на бывшей площадке корейского концерна в Сестрорецке, а в Шушарах ожидается в этом году запуск машин суббренда Chery – Jaecoo. Причем, как следует из данных в Государственной информационной системе промышленности, кроссоверы Jaecoo J7 и J8, собранные в Санкт-Петербурге на мощностях АГР, еще летом прошлого года набрали 1850 баллов локализации (количество баллов увеличивается при наращивании числа комплектующих и технологических операций, производимых в России).