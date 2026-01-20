Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились в 2025 году на 42%

Удалов также отмечал, что в связи с введением новых правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025 г. импорт автомобилей в октябре-ноябре 2025 г. достиг пиковых значений, а затем начал сокращаться – прежде всего, со стороны физлиц. С 1 декабря правительство привязало расчет ставки сбора к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был предложен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. Все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке.