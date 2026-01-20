Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились в 2025 году на 42%Рост в этом сегменте едва ли возможен из-за продолжения локализации брендов из КНР в стране
За 2025 г. экспорт новых и подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию составил 632 341 машину, что на 42% меньше по сравнению с 2024 г. Такие данные приводятся Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.
В деньгах экспорт просел за прошлый год в 1,8 раза и составил $8,46 млрд против рекордных $15,2 млрд годом ранее.
Россия сохранила лидирующее место по объему закупок китайских машин в деньгах, следом идет ОАЭ ($8,06 млрд), Великобритания ($6,86 млрд), Бельгия ($6,59 млрд) и Мексика ($6,34 млрд), следует из статистики ГТУ КНР.
По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 г. в Россию было импортировано всего 890 000 новых и подержанных легковых автомобилей. Это на треть меньше по сравнению с уровнем 2024 г.
В декабре минувшего года крупнейшим экспортером новых автомобилей в Россию был Китай, на него пришлось 64% от общего объема поставок (50 300 единиц), следом идет Киргизия – 19%, тройку замыкает Южная Корея – 8%. Большего всего легковых машин с пробегом в декабре ввезли из Японии – 46% от 51 200 единиц, следом идет Китай – 23%, а на Южную Корею пришлось 19%. Такие данные ранее приводил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
На рынке новых легковых автомобилей России в 2025 г. было реализовано 1,326 млн единиц (-16%), а во вторичном сегменте – 6,29 млн штук (+4%), говорится в отчете «Автостата».
Снижение поставок китайских автомобилей в Россию связано не только с падением рынка новой техники, но и нормализацией складских запасов, которые оказались избыточны в начале 2025 г., отмечает аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. На январь 2025 г. объем стоков на складах импортеров, дистрибуторов и дилеров составлял, по разным оценкам, порядка 600 000 машин. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2020 г., говорил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Удалов также отмечал, что в связи с введением новых правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025 г. импорт автомобилей в октябре-ноябре 2025 г. достиг пиковых значений, а затем начал сокращаться – прежде всего, со стороны физлиц. С 1 декабря правительство привязало расчет ставки сбора к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был предложен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. Все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке.
Кроме того, в России продолжается локализация автомобилей китайских брендов, что также играет роль в сокращении импорта из КНР, продолжает Беспалов. По его словам, в связи с этим трендом поставки китайских машин в Россию уже вряд ли вырастут в 2026 г., а в долгосрочной перспективе будут сокращаться за счет замещения локальным производством.
В России в прошлом году было запущено серийное производство Chery под брендом Tenet в Калужской области. На конец декабря с конвейера сошло 50 000 машин. Кроме того, на «Автоторе» стартовал выпуск Changan. В 2026 г. ожидается запуск серийного производства автомобилей «Волга» – согласно опубликованным эскизам, они будут представлять из себя слегка перелицованные автомобили Geely. Также, «АГР Холдинг» планирует начать выпускать автомобили Jaecoo в Санкт-Петербурге.