Выдачи автокредитов на новые автомобили в январе упали на 20%В отрасли связывают это с ужесточением требований регулятора к заемщикам
По итогам января в России было выдано 35 500 кредитов на покупку новых легковых машин, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистике совместного проекта Frank RG и агентства «Автостат». Это наихудший месячный результат с декабря 2023 г.
При этом в денежном выражении объем выданных займов в первом месяце 2026 г. вырос на 7% в годовом выражении до 58,9 млрд руб. При средневзвешенной стоимости нового автомобиля в 3,5 млн руб. (+13%), средний размер автокредита достиг 1,66 млн руб. (+35%), а период займа – 5,8 лет (+18%) при ставке 11,4% (на 1 января 2026 г.).
