Выдачи автокредитов на новые автомобили в январе упали на 20%

По итогам января в России было выдано 35 500 кредитов на покупку новых легковых машин, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистике совместного проекта Frank RG и агентства «Автостат». Это наихудший месячный результат с декабря 2023 г.