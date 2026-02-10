Газета
Главная / Авто /

Выдачи автокредитов на новые автомобили в январе упали на 20%

В отрасли связывают это с ужесточением требований регулятора к заемщикам
Артем Гришков
Ведомости
Ведомости

По итогам января в России было выдано 35 500 кредитов на покупку новых легковых машин, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистике совместного проекта Frank RG и агентства «Автостат». Это наихудший месячный результат с декабря 2023 г.

При этом в денежном выражении объем выданных займов в первом месяце 2026 г. вырос на 7% в годовом выражении до 58,9 млрд руб. При средневзвешенной стоимости нового автомобиля в 3,5 млн руб. (+13%), средний размер автокредита достиг 1,66 млн руб. (+35%), а период займа – 5,8 лет (+18%) при ставке 11,4% (на 1 января 2026 г.).

