Производство автомобилей Volga начнется во II квартале 2026 года

Примечательно, что после ухода основных мировых автопроизводителей из России в стране возвращают на рынок уже второй советский бренд. В ноябре 2022 г. на бывшем заводе Renault в Москве начался выпуск компактных кроссоверов под маркой «Москвич» совместно с китайским партнером JAC, а в конце 2025 г. линейку этого российского бренда расширили за счет привлечения еще одной компании из Китая – SAIC.