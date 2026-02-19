Производство автомобилей Volga начнется во II квартале 2026 года

Производство автомобилей Volga начнется во II квартале 2026 годаЕще один китайский бренд вступает в конкуренцию с уже локализованными игроками
Выпуск автомобилей под брендом Volga в Нижнем Новгороде начнется во II квартале 2026 г., сообщила пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). Компания владеет эксклюзивными правами на бренд и отвечает за реализацию проекта.
Сборка будет вестись на площадке, где до СВО «Группа ГАЗ» выпускала по контракту с Volkswagen Group легковые машины одноименного бренда, а также Skoda. Это предприятие способно выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно.
Сейчас идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода для запуска серийного производства автомобилей с постепенным наращиванием объемов выпуска до «запланированной мощности», говорится в сообщении ПЛА.
Под брендом Volga планируют выпускать три модели в сегментах D-SUV (среднеразмерный внедорожник), C-SUV (компактный внедорожник или кроссовер) и D-седан. Первые автомобили появятся в дилерских центрах в III квартале 2026 г. Другие подробности о моделях в компании не раскрывают. В качестве стратегической цели ПЛА ставит создание собственных оригинальных моделей Volga.
Сертификация автомобилей Volga для получения одобрения типа транспортного средства началась в конце прошлого года. По данным портала «Китайские автомобили», под национальным российским брендом будут выпускаться автомобили Geely – Monjaro, Atlas и Preface. Они будут называться Volga K40, K50 и C50 соответственно.
Источник «Ведомостей», близкий к одному из крупных дилерских центров, уточнил, что продажами автомобилей Volga будет заниматься «Авторитэйл» – официальный дилер «Группы ГАЗ».
Сейчас автомобили Geely выпускают в Белоруссии в рамках совместного предприятия с местной компанией под брендом Belgee: два кроссовера – X50 (Coolray предыдущего поколения) и Х70 (Atlas Pro), а также седан S50 (Emgrand).
Автомобили под маркой «Волга» начали выпускать на «Горьковском автозаводе» в СССР в 1956 г. Тогда первой серийной моделью стал ГАЗ-21. Производство автомобилей продолжалось вплоть до 2010 г. Последнюю модель – Volga Siber – ГАЗ выпускал уже совместно с американским Daimler Chrysler.
В 2011 г. «Группа ГАЗ» занялась контрактной сборкой компактных легковых машин Chevrolet Aveo по договору с General Motors, их выпуск осуществлялся до 2015 г. В 2011 г. российской компании также удалось договориться о сборке машин Volkswagen и Skoda. Сотрудничество с немецким концерном продолжалось до 2022 г. В 2021 г. с конвейера сошло 52 300 автомобилей этих марок.
Возродить производство «Волги» попытались уже после 2022 г. в сотрудничестве с китайским Changan. В 2024 г. перспективные автомобили были представлены на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», где ее раскритиковал премьер Михаил Мишустин из-за отсутствия локализованных элементов в авто.
Примечательно, что после ухода основных мировых автопроизводителей из России в стране возвращают на рынок уже второй советский бренд. В ноябре 2022 г. на бывшем заводе Renault в Москве начался выпуск компактных кроссоверов под маркой «Москвич» совместно с китайским партнером JAC, а в конце 2025 г. линейку этого российского бренда расширили за счет привлечения еще одной компании из Китая – SAIC.
Локализация китайских автомобилей позволяет им конкурировать на российском рынке за счет получения государственных субсидий и включения их в госзакупки и программы поддержки спроса, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Возможный выбор Geely позволит успешнее конкурировать на рынке, так как, предварительно, это будут одни из самых востребованных в своих классах модели в стране, добавил эксперт.
По данным «Автостата», в прошлом году продажи Geely Monjaro составили 37 660 единиц (-21%), Atlas – 18 294 шт. (-10%), а реализация Preface, наоборот, выросла до 4319 единиц (+44%).
Ставка на возрождение советских брендов противоречива: это упрощает продвижение модели за счет ее узнаваемости, но также накладывает и более высокую ответственность на производителя, так как речь идет о марке с богатой историей, рассуждает Удалов.