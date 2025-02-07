Changan договаривается о сборке машин на «Автоторе»Так китайский автоконцерн может оптимизировать затраты в условиях индексации утильсбора
Китайский автоконцерн Changan и «Автотор» ведут переговоры о возможности запуска контрактной сборки машин бренда из КНР на предприятии российской компании в Калининграде. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами «Автотора».
Текущий статус этих переговоров, а также рассматриваемые для локального производства модели собеседникам «Ведомостей» не известны. Сейчас линейка бренда в России представлена 12 моделями, в числе которых седаны, лифтбек, кроссоверы и пикап по цене от 1,5 млн до 4,5 млн руб.
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