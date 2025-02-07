Changan договаривается о сборке машин на «Автоторе»

Текущий статус этих переговоров, а также рассматриваемые для локального производства модели собеседникам «Ведомостей» не известны. Сейчас линейка бренда в России представлена 12 моделями, в числе которых седаны, лифтбек, кроссоверы и пикап по цене от 1,5 млн до 4,5 млн руб.