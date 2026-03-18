«Т-технологии» покупают «Авто.ру»

Сумма сделки составит 35 млрд рублей
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Т-технологии» покупают «Авто.ру» у «Яндекса», которому принадлежит 100% сервиса. Входящее в «Т-технологии» ООО «Т-авто» выкупит 100% «Авто.ру».

Закрытие сделки ожидается во II квартале 2026 г. после получения необходимых корпоративных и регуляторных согласований. Сумма сделки составит 35 млрд руб. В «Т-технологиях» сообщили «Ведомостям», что для ее финансирования используются заемные средства.

В «Авто.ру» входит одноименный сервис объявлений, B2B-платформа «Авто.ру бизнес», F&I-платформа (finance & insurance) для автодилеров «еКредит».

Как заявили в «Т-технологиях», сделка позволит группе выстроить «первую на российском рынке полномасштабную авто-экосистему “360”, которая объединит миллионы частных покупателей и продавцов автомобилей, тысячи автодилеров и сотни автопроизводителей».

В «Яндексе» рассказали «Ведомостям», что «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. Компания в части причин сделки пояснила, что ключевым фактором для роста бизнеса «Авто.ру» является расширение спектра финансовых услуг. «Яндекс», в свою очередь, сможет перенаправить средства по итогам сделки в «быстрорастущие технологические направления».

О том что «Яндекс» рассматривает продажу «Авто.ру», писали РБК и «Коммерсантъ». Среди потенциальных покупателей, по сообщениям СМИ, также были Сбербанк и «Авито». В феврале сделка, по данным собеседников РБК, находилась на финальной стадии.

«Авто.ру» был создан в 1996 г., а в 2014 г. сервис приобрел «Яндекс». За 12 лет ежемесячная аудитория сервиса увеличилась почти втрое – с 12 млн до 33 млн пользователей.

