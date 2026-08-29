Через пески и перевалы: как советские автомобилистки бросили вызов бездорожью

Тяжелее всего пришлось на Урале, где колонна преодолела семь затяжных перевалов с подъемами, а также в казахстанской степи. В районе поселка Карсакбай она попала под серию сильных дождей, направление движения приходилось определять по компасу. После очередного ливня машины двое суток простояли в глине под открытым небом. В итоге у автомобиля Татьяны Тихоновой – одной из первых советских таксисток – сломалась полуось, и вместе с комсоргом пробега Еленой Пискуновой она осталась в степи до прибытия помощи. Через день такая же поломка обнаружилась у другой машины. Впрочем, вскоре отставшим удалось вернуться на маршрут.