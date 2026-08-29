Через пески и перевалы: как советские автомобилистки бросили вызов бездорожью

Через пески и перевалы: как советские автомобилистки бросили вызов бездорожью90 лет назад состоялся первый женский автопробег – из Москвы до Каракумов протяженностью 10 000 км
Летом 1936 г. из московского Парка культуры и отдыха им. Горького выехала колонна автомобилей, за рулем которых сидели исключительно женщины. Их ждали два месяца пути, 10 000 км бездорожья, горные перевалы и пустыня Каракумы. Как советские автомобилистки доказали, что могут крутить «баранку» не хуже мужчин, – в материале «Ведомостей».
Женский тест-драйв
История женского вождения началась почти одновременно с появлением автомобиля. Первую в мире машину с бензиновым двигателем в 1885 г. построил немецкий инженер Карл Бенц. Однако публика отнеслась к его изобретению прохладно и покупать не спешила. Тогда инициативу взяла в свои руки жена Бенца Берта. Ранним утром 5 августа 1888 г. она вместе с двумя сыновьями-подростками тайком выкатила Benz Patent-Motorwagen со двора и отправилась из Мангейма в Пфорцхайм. Расстояние между городами составляло около 106 км, из-за чего эту поездку принято считают первым дальним автомобильным путешествием.
Уже в пути Берта обнаружила слабые места конструкции. Бензин ей пришлось покупать в аптеке – горючее тогда продавалось как чистящее средство. Забившуюся топливную трубку женщина прочистила шляпной булавкой, а стершиеся кожаные накладки на тормозах заменила новыми, попросив помощи у местного сапожника. На подъемах машина не справлялась с собственным весом, поэтому сыновьям приходилось толкать ее руками. К вечеру автомобиль все-таки добрался до пункта назначения.
Тур не остался незамеченным: сообщения о необычном экипаже разошлись по газетам, и уже осенью у Бенца появился первый оптовый покупатель. Позже маршрут между Мангеймом и Пфорцхаймом стал туристическим – концерн Mercedes-Benz организует по нему памятные поездки.
По мужским пятам
В 1900 г. Энн Рейнсфорд Френч Буш стала первой женщиной в США, официально получившей права. По свидетельствам биографов, за 52 года она ни разу не попала в аварию. В том же году водить машину начала и француженка Камилла дю Гаст. Уже через год она приняла участие в престижной гонке Париж – Берлин и финишировала на 33 месте из 122. В 1904 г. дю Гаст стала единственной дамой, принятой в Автомобильный клуб Франции.
В 1909 г. американка Элис Рэмси первой из женщин пересекла страну на автомобиле от океана до океана. Она отправилась в путешествие на ярко-красном родстере Maxwell в сопровождении трех подруг, ни одна из которых водить не умела. Девушки прокладывали маршрут, расспрашивая местных жителей и ориентируясь на дорожные указатели. Асфальтированным оказался лишь небольшой отрезок пути – большую часть пришлось ехать по бездорожью. Много лет спустя в своей книге «Вуаль, пыльник и колесный ключ» (1961) Рэмси констатировала, что «хорошее вождение не имеет ничего общего с полом»: «Все это выше воротничка».
В 1915 г. американка Уилма Расси стала первой известной женщиной-таксистом. К тому моменту вождение успело превратиться из развлечения в самостоятельный способ заработка. «На меня довольно много смотрели, но все были со мной вежливы, и все другие водители такси, которых я встречала, хотели мне помочь», – рассказывала Расси в интервью The New York Times.
Из России с ветерком
В начале XX в. появилось Императорское Российское Автомобильное общество, в котором состояли как мужчины, так и женщины. Например, княгиня Софья Долгорукая принимала участие в автопробеге на приз Николая II по маршруту Петербург – Псков – Витебск – Могилев – Киев – Гомель – Рославль – Москва – Тверь – Новгород – Петербург. А Наталия Барышникова в 1911 г. стала одной из первых женщин в России, получивших диплом шофера.
И все же дамы за рулем были скорее исключением. Ситуация начала быстро меняться после революции. Большевики активно привлекали женщин к профессиональному труду, поэтому число автомобилисток росло вместе с советским автопромом. По официальным данным, если на 1 января 1934 г. в Москве работали 917 женщин-шоферов, то к 1935-му их число выросло уже до полутора тысяч.
«Некоторый перелом наметился лишь в последние годы. На улицах крупных городов, и в первую очередь Москвы и Ленинграда, все чаще и чаще стали встречаться машины, управляемые женщинами. Но все же привлечение женского труда на автотранспорт проводилось слишком робко» («Правда», 10 октября 1936 г.).
Женщины осваивали не только легковые машины, но и общественный транспорт, и даже автомобильный спорт. В так называемых технических боях – соревнованиях автомобилистов – принимали участие как мужские, так и женские экипажи. Именно из опытных шоферок и состоял костяк автопробега.
10 016 км
Идея тура родилась из уже сложившейся традиции: с 1920-х в СССР регулярно организовывали масштабные автомобильные экспедиции. Техника и люди проверялись на прочность в экстремальных условиях – например, в знаменитом Каракумском пробеге. К 1936 г. в стране провели уже шесть подобных крупных заездов. Правда, все они были мужскими.
Седьмой автопробег, стартовавший 30 июля 1936 г., стал уникальным – его решили сделать полностью женским. Организаторы намеренно выбрали тяжелый маршрут через уральские горные перевалы, казахстанские степи и пески, чтобы на практике проверить, способны ли дамы работать на автомобильном транспорте наравне с мужчинами. Участницам было от 20 до 35 лет.
«Количество желающих участвовать в пробеге во много раз превышало число мест. Стахановки автомобильных баз вели соревнование на право участия в пробеге. В итоге было отобрано 45 человек – стахановок Москвы, Ленинграда и Горького. В их числе было 28 водителей, два слесаря, механик, инженер-контролер, врач, журналисты, кинооператоры, техническая группа «Главрезины» и командная группа» («Правда», 10 октября 1936 г.).
В марафоне задействовали 15 автомобилей – 10 легковых ГАЗ-А и пять пикапов. Машины были не новые и находились в эксплуатации уже по два-три года, хотя и прошли через капитальный ремонт. Для сравнения, для мужского Каракумского пробега тремя годами ранее использовали технику прямо с конвейера.
Маршрут длиной 10 016 км пролегал через Ярославль, Иваново, Горький, Казань, Уфу, Челябинск, Петропавловск, Атбасар, Иргиз, Сталинград, Ростов-на-Дону, Днепропетровск, Киев и Минск. Всего женщины побывали более чем в 500 населенных пунктах.
Пески, ливни и железная дорога
Тяжелее всего пришлось на Урале, где колонна преодолела семь затяжных перевалов с подъемами, а также в казахстанской степи. В районе поселка Карсакбай она попала под серию сильных дождей, направление движения приходилось определять по компасу. После очередного ливня машины двое суток простояли в глине под открытым небом. В итоге у автомобиля Татьяны Тихоновой – одной из первых советских таксисток – сломалась полуось, и вместе с комсоргом пробега Еленой Пискуновой она осталась в степи до прибытия помощи. Через день такая же поломка обнаружилась у другой машины. Впрочем, вскоре отставшим удалось вернуться на маршрут.
250 км пути прошли по пескам, которые прежде считались непроходимыми, – автомобили вязли в них по радиатор, и женщинам приходилось вытаскивать машины вручную. У Аральска автоколонна шла берегом моря: левые колеса находились в воде, а правые – на песке. Другой дороги тогда просто не существовало.
«В солончаках колонну застигли дожди. Никто из водителей не сдал. Промокшие до последней нитки, женщины вытягивали машины, утопая по колено в грязи. Все это делалось дружно, с песнями и смехом. И лишь потом, когда снова влезали в машины, отовсюду неслись жалобы... на погоду, потому что нельзя просушить одежду» («Труд», 30 сентября 1936 г.).
Под Казалинском автомобили какое-то время ехали прямо по железнодорожному полотну. При этом техническое обслуживание, смазку и профилактический ремонт женщины выполняли сами, часто при свете фар. Средняя техническая скорость на большей части маршрута составляла около 28 км/ч. На хороших участках она доходила до 50-60 км/ч, а местами – до 80 км/ч.
Колонна в лицах
Командором выступала дочь портного Анастасия Волкова, которая в 1929 г. она окончила шоферские курсы. Она работала водителем сначала в Свердловске, затем в Магнитогорске, а перед поездкой – в Москве на автобазе Главсевморпути. На момент автопробега Волковой исполнился 31 год.
«На каждой остановке, да и во время коротких стоянок в пути можно было видеть Анастасию Петровну, беседующую с участницами пробега. Она все время беспокоилась, достаточно ли на машинах воды, шоколада, фруктов. Если тов. Волкова видела, что кто-либо загрустил, она отзывала такого товарища в сторону, расспрашивала, что случилось, успокаивала» («Труд», 30 сентября 1936 г.).
Как утверждал журнал «За рулем», среди участниц была и первая в мире женщина-водитель троллейбуса Варвара Сандракова, которая ради этой должности прошла медицинский осмотр и психотехническое испытание – подобной процедуры не требовали от водителей-мужчин. Также выделялась Александра Колоярцева, приехавшая в Москву из Пензы в 1927 г. и в поисках заработка бравшаяся за любой труд. В 1932-М она победила в так называемом техническом бое сразу 2000 московских водителей-мужчин, а год спустя заняла третье место на аналогичном всесоюзном конкурсе.
«Все участницы пробега, оказались смелыми, бесстрашными. С ними можно не один пробег совершить. Если бы мне сказали: иди еще на 10 000 км, я бы отправилась, не задумываясь. С нашими женщинами и девушками не страшны никакие трудности», – говорила Волкова газете «Труд».
Забота наша такая
Специалист-шинник Фелиция Яшунская позже вспоминала, что целью акции выступал «политический и технический рост советской женщины». А командор Волкова констатировала: «Пробег показал, что женщины-шоферы имеют большой опыт управления машинами, обладают знаниями, выдержкой и всеми другими качествами, необходимыми для работы на автомобиле. Теория невозможности применения женского труда на автотранспорте окончательно бита».
Помимо политической задачи у пробега была и сугубо прикладная: в 1932 г. в СССР освоили выпуск синтетического каучука, и шины, изготовленные из нового материала, требовалось испытать в реальных условиях. Женщины на протяжении всего маршрута вели учет их износа и поведения. По итогам поездки были разработаны новые инструкции по эксплуатации шин и технические условия для всей резиновой промышленности страны.
Параллельно колонна вела просветительскую работу – знакомила население с проектом новой Конституции СССР и постановлением о запрете абортов, для чего даже выпускала собственную газету «Старт». Наблюдения участниц попадали и в путевые заметки: дороги Чувашии и Башкирии они называли благоустроенными, а на перегоне Миасс – Челябинск не встретили ни одного исправного моста.
Героини трассы
30 сентября колонна вернулась в Москву, где ее поприветствовал телеграммой лично Иосиф Сталин: «Поздравляю участниц автопробега с успешным выполнением задания. Горячий привет женщинам-победительницам». В ответном послании те сообщали: «То, что мы сделали, под силу любой женщине Советского союза. Перед ними открыты все пути. Советская женщина – <…> гордая, свободная, смелая, непреклонная в борьбе». Все 45 участниц получили награды: десять – ордена «Знак Почета», остальные 35 – почетные грамоты ЦИК СССР.
Судьбы участниц после финиша сложились по-разному. Волкова стала депутатом Московского Городского совета депутатов трудящихся, училась в Промышленной академии им. Сталина. Принимала участие в Великой Отечественной войне, была парторгом батальона, дошла до Берлина.
Кинооператор Мария Сухова, снимавшая пробег для кинохроники, также участвовала в войне и погибла, выходя из окружения вместе с партизанами. Она посмертно была удостоена Сталинской премии второй степени. Яшунская стала доктором экономических наук и работала в научно-исследовательском институте шинной промышленности, участвовала в составлении профильных справочников. Сандракова продолжила водить троллейбус и стала настоящей легендой депо, а бывший механик пробега Валентина Плугина после окончания Промакадемии трудилась в Госкомитете по автоматизации и машиностроению.
В 1961 г. Волкова и Плугина вновь сели за руль и повторили часть старого маршрута – от Петропавловска до Сталинграда, – чтобы своими глазами увидеть, как изменились места, по которым они когда-то пробивались сквозь пески: как раз в эти годы там поднимали целину.
На сегодняшний день женское вождение считается нормой во всем мире. Последней страной, официально разрешившей дамам управлять автомобилем, стала Саудовская Аравия. Запрет там сняли только в 2018 г. – спустя более чем 80 лет после того, как советская колонна финишировала в парке им. Горького.