«ГАЗ каждый год демонстрировал результат лучше рынка»

Партнер Олега Дерипаски и бывший соруководитель Magna о том, почему нужно инвестировать в Россию, как себя чувствует группа ГАЗ, из-за чего случился Brexit, а новым президентом США стал Дональд Трамп

Группа ГАЗ, которая генерирует основную выручку «Русских машин», машиностроительного холдинга «Базэла», чувствует себя лучше российского рынка. В прошлом году продажи основного сегмента группы – легких коммерческих автомобилей «ГАЗ» – в России выросли на 8,8%, а весь рынок LCV – на 0,1%, подсчитал «Автостат» на основе регистрации новых машин. Стратегия компании, в которой была сделана ставка на полное обновление продуктовой линейки и модернизацию производства, себя оправдала, считает председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф. «У нас есть компания, постоянно генерирующая прибыль, производящая конкурентный на мировом рынке продукт», – говорит он. Ради проектов в России Вольф покинул кресло соруководителя известного мирового производителя автокомпонентов Magna. В 2010 г. он присоединился к команде Олега Дерипаски, купив часть акций «Русских машин» (пакет в 12,5% на двоих с коллегой, тоже выходцем из Magna, Питером Кообом) и возглавив совет директоров. В интервью «Ведомостям» Вольф рассказывает, как складываются отношения с Дерипаской, каким ему видится будущее группы ГАЗ и других бизнесов «Русских машин», и объясняет, где ему не хватает поддержки государства.

Правильные инвестиции

– Почему вы в 2007 г. решили поменять высокий пост в такой гигантской компании, как Magna, на работу в России, стать младшим партнером Дерипаски?

Зигфрид Вольф Председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Родился 31 октября 1957 г. в Фельбахе (Австрия). Окончил Университет прикладных наук (Австрия)

1995 Президент Mag­na Europe AG

1999 Вице-председатель Magna International Inc., президент Magna Europe AG

2001 Президент и гендиректор Magna Steyr AG

2002 Исполнительный вице-председатель Magna International Inc.

2005 Генеральный директор Magna International Inc.

2010 Председатель советов директоров группы ГАЗ и «Русских машин»

– Мне нравятся трудные задачи (улыбается). Если серьезно, то рынок России и СНГ в то время демонстрировал очень многообещающий рост, который имел все основания продолжиться в последующие 10 лет. В России и сейчас по сравнению, например, с европейскими странами низкий уровень автомобилизации населения, при этом страна богата ресурсами и обладает устойчивой покупательной способностью. На момент [моего] инвестирования в активы ГАЗа экономика России находилась в неплохом состоянии. Этим и было обусловлено мое решение. При этом я понимал, что развитие машиностроительного сектора потребует массы усилий, что это будет большая работа. Но, как я уже сказал, мне нравятся такие вызовы. Автомобильный рынок цикличен: в 2006–2009 гг. мы достигли пиковой емкости рынка почти в 3 млн автомобилей [проданных в России], а сейчас находимся на самой низкой отметке. Этот цикл в перспективе 10 лет всегда выглядит одинаково. В скором времени можно прогнозировать тенденцию к росту, но на восстановление прежних объемов потребуется еще 8–10 лет.

Несмотря на снижение рынка, мы продолжаем прикладывать максимум усилий, использовать потенциал наших сотрудников, чтобы обеспечить необходимый результат. Когда я пришел, у компании была узкая продуктовая линейка и небольшие объемы производства. Несмотря на все сложности, нам удалось полностью обновить и расширить предложение в каждом сегменте: грузовики, автобусы, LCV, силовые агрегаты. Одна из новинок – микроавтобус «Газель Next» – была признана [в России] автомобилем года. Это одна из наиболее конкурентоспособных моделей российского автопрома по сравнению с западными аналогами. То же самое касается и среднетоннажных грузовиков. По опросам наших дилеров и клиентов, мы являемся лучшим производителем подобной техники в России. И уже трижды дилеры признавали ГАЗ лучшим партнером среди автомобильных компаний, работающих в России.

Мы вложили серьезные собственные средства в развитие бизнеса – около 65 млрд руб. с 2010 г. И бизнес за это время значительно вырос. Например, значительно улучшился показатель ежемесячной выручки на одного работника – со 140 000 руб. в 2010 г. до 303 000 руб. по итогам 2016 г. В 2010 г. у нас было около 5500 современных рабочих мест, а за следующие шесть лет было создано еще около 15 000. За это время мы также добились увеличения средней зарплаты на 66%, получив отдачу в виде удвоения производительности. Это говорит о том, что мы инвестировали в правильную компанию, правильную продукцию и лучших людей.

– То есть вы не жалеете, что вошли в этот бизнес?