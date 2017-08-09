«Мы очень довольны альянсом с Renault»

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Пол Уиллкокс, председатель управляющего комитета Nissan Europe Ulrich Baumgarrten / Getty Images

Nissan в России пережил кризис хуже многих конкурентов: в 2016 г. продажи в стране упали на 23% (весь рынок – на 11%), по итогам I полугодия 2017 г. – на 3% (рынок вырос на 7%). Компания собирала свои машины на четырех российских заводах – в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Ижевске – и продавала очень большое количество моделей – далеко не все из них в значительном количестве. Столкнувшись с серьезным падением продаж, компания радикально оптимизировала бизнес в России: сборка машин в Ижевске была приостановлена, продажи малопопулярных моделей были прекращены, а упор отныне делается на кроссоверы.

Nissan Motor Co., Ltd. Автоконцерн

Акционеры: Renault S.A. (43,4%), в свободном обращении – 54,4% акций; крупнейший институциональный инвестор – японский государственный пенсионный фонд GPIF (5,16%).

Капитализация – $41,8 млрд.

Финансовые показатели (финансовый год, завершившийся 31 марта 2017 г.):

выручка – 11,7 трлн иен ($108,4 млрд),

чистая прибыль – 663,5 млрд иен ($6,1 млрд).

Продажи (2016 г.): в мире – 5,56 млн автомобилей (данные компании), в России – 93 753 автомобиля (данные АЕВ).



Основана в 1933 г. в Японии, производит автомобили под брендами Nissan, Infiniti, Datsun. С 1999 г. вместе с французской Renault входит в альянс Renault-Nissan. В 2016 г. Nissan приобрел 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим членом альянса. С 2009 г. работает завод Nissan в Санкт-Петербурге. В 2016 г. выручка официального представителя Nissan в России, ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», составила 96,7 млрд руб., чистый убыток – 13,8 млрд руб.

– Продажи Nissan в России прошлом году и в первом полугодии этого были хуже рынка, Infiniti и Datsun демонстрируют рост. Вас устраивают такие результаты? Все идет по плану?

– Мы вполне удовлетворены текущими результатами. Если вы посмотрите на модельный ряд Nissan в России, то увидите, что он очень большой, моделей чересчур много. Мы проводим оптимизацию модельного ряда, в результате чего хотим сконцентрировать усилия на моделях, которые продаются наиболее успешно, а менее успешные модели уводим с рынка.

Когда есть стабильность обменного курса валют, когда рынок растет, наличие большого модельного ряда оправданно с коммерческой точки зрения. Но в условиях относительной неустойчивости рубля и заметного падения рынка для нас оказалось невозможным поддерживать такое количество моделей в России. Поэтому сейчас наша стратегия в России нацелена на поддержание ключевых моделей, а это кроссоверы и внедорожники – сегмент, в котором Nissan традиционно силен. В России это Juke, Qashqai, Terrano Х-trail и Murano. Мы также намерены инвестировать в развитие производственной базы в России, а для этого надо выстроить надежные каналы поставок комплектующих. Все это обеспечит компании надлежащую прибыль, позволит получить приемлемый рост продаж. Действительно, динамика продаж наших машин пока не поспевает за ростом рынка, но мы надеемся наверстать все это в течение ближайших 2–3 лет. Поэтому можно сказать, что в настоящее время мы находимся в переходном периоде.

– Какие новые модели вы собираетесь выпускать или возобновлять выпуск в России?

– У нас есть план вывода на рынок новых моделей, но мы никогда не раскрываем планы заранее. В ближайшие годы такая программа обновления модельного ряда будет реализовываться. Как я уже сказал, мы идем к тому, чтобы сократить модельную линейку и сконцентрироваться на определенных, наиболее успешных, моделях. В этом мы опираемся на поддержку «АвтоВАЗа», которую получаем в различных секторах, где активен Nissan, и эта работа отличается достаточной стабильностью.