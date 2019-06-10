Исполнительный вице-президент группы PSA: «Мы планируем удвоить производство в Калуге»

Яник Безар рассказывает, как концерн собирается удвоить выпуск автомобилей в России и чего ждет от возвращения бренда Opel

Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Яник Безар: Группа PSA удвоит производство в Калуге

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Яник Безар, исполнительный вице-президент, операционный директор региона Евразия группы PSA Максим Стулов / Ведомости

Группа PSA производит автомобили в России с 2010 г. Сначала это были легковые машины, теперь еще и легкие коммерческие автомобили. Машины выпускаются в режиме полного цикла: сварка, окраска, сборка – в Калуге на совместном c Mitsubishi заводе «ПСМА рус». Он способен производить до 125 000 автомобилей в год, под PSA зарезервировано 70% мощностей (пропорционально доле в СП). Но из-за невысоких продаж в стране они сильно недозагружены. В прошлом году автоконцерн смог продать в России только 9224 легковых и легких коммерческих автомобиля – это 0,5% рынка, а, например, в рекордном для страны 2012 году – более 77 000 шт.

Тем временем российские власти все больше ужесточают требования по локализации автомобилей для доступа к мерам господдержки – программам стимулирования спроса, госзакупкам, компенсации части расходов при уплате утилизационного сбора, ввозе автокомпонентов, экспорте машин и компонентов и проч. Раньше нужно было иметь соглашения о промсборке, теперь – специальные инвестконтракты (хотя формально они гарантируют только стабильные налоговые условия, региональные льготы). Базовые условия у инвестконтрактов в автопроме одинаковые – сейчас это инвестиции не менее 750 млн руб., срок действия – не более 10 лет и проч., а наполнение, касающееся обязательств по увеличению локализации, индивидуальное. После того как компания подает заявку, начинается торг: чиновники могут потребовать увеличить число операций, выполняемых в России. Так произошло и с PSA. В итоге концерн согласился локализовать в России не только двигатели, но и коробки передач. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Яник Безар, исполнительный вице-президент группы PSA. Россия по-прежнему важна для концерна, поясняет он. По его словам, локализация, а также возвращение на рынок бренда Opel поможет сделать бизнес группы в России устойчиво прибыльным и удвоить здесь производство автомобилей.

– В 2017–2018 гг. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей рос двузначными темпами, но сейчас сокращается – в первые пять месяцев продажи упали на 2,2%. В чем причины?

– В 2018 г. мы прогнозировали, что в 2019 г. рост составит 5% при общем рынке 1,89 млн машин. Это был наш внутренний прогноз. Причина текущего падения рынка в России пока для меня не совсем ясна.

– Продажи PSA в России в январе – мае упали сильнее, чем сократился рынок, – на 33,7%. Можете объяснить почему?

– Мы рассматриваем две основные причины. Первая – это рост самого емкого в России B-сегмента, в котором мы практически не представлены. Второй по величине сегмент – SUV (кроссоверы, внедорожники) развивается прежде всего за счет бюджетных автомобилей. У нас же в этом сегменте нет дешевых моделей – только средне- и высокоценовые.

– Какой у вас прогноз по году в целом – относительно рынка и ваших продаж?

– Мы скорректировали внутренний прогноз: ожидаем, что рост рынка по итогам 2019 г. составит 3%. Наша цель, естественно, продать больше, чем в прошлом году.

– А насколько больше?

– Просто больше.

– Но это двузначные цифры или менее 10%?

– Менее 10%.

Opel возвращается

– Вам поможет еще одна марка – вы возвращаете Opel, который ушел с российского рынка в 2015 г. Тогда он принадлежал General Motors, а в 2017 г. новым владельцем компании стала PSA. Вы анонсировали, что продажи Opel в России начнутся в IV квартале. Все в силе?

Яник Безар исполнительный вице-президент, операционный директор региона Евразия группы PSA Родился в 1961 г. в Сен-Ло (Франция). Окончил Ecole Centrale Paris

1985 начал работать в группе PSA, занимал различные должности в отделах закупок, инженерии и качества производства в Европе

2007 старший вице-президент по закупкам, инженерии и качеству производства PSA в Латинской Америке

2010 исполнительный вице-президент по закупкам и качеству в мире, член исполнительного комитета группы PSA

2018 с июля исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия

– Могу подтвердить, что Opel вернется в Россию в этом году. Продажи начнутся до конца года. Мы знаем, насколько этот немецкий бренд любим в России, и рассчитываем на позитивный отклик. Продажи Opel в России доходили до 100 000 машин в год, в стране эксплуатируется более 500 000 машин этой марки возрастом до 10 лет.

– В 2012 г. доля Opel составляла почти 3%. На какую долю претендуете сейчас, в перспективе 5–10 лет?

– На данный момент мы не установили конечную цель. Мы разработали стратегию развития, суть которой – поступательный рост прибыльности. Мы не заинтересованы в большой доле на рынке, если это принесет нам убытки. Соответственно, доля на рынке будет балансом между объемами продаж и доходностью.

– Какие это могут быть пределы, на ваш взгляд?

– В долгосрочной перспективе доля Opel может составлять в районе 1%. Но я бы не стал называть точных дат.

– Сложно было найти дилеров для возобновления продаж Opel в России?

– Мы пока в процессе выбора дилеров. Прежде всего нам интересны те компании, которые работали с Opel перед его уходом и продолжали заниматься сервисным обслуживанием машин в последующие годы. Они многое сделали для бренда, поэтому решили дать им приоритет. И мы получили десятки заявок. Отбор планируем завершить к августу.

– Вы предлагаете тем, кто хочет быть дилером Opel, какие-то особые условия, отличные от других ваших марок? Например, повышенную дилерскую маржу, что-то еще?

– Нет.

– Сколько дилеров Opel в России будет на первом этапе? Какой будет дилерская сеть в перспективе?

– В первой волне будет 15 дилеров. В дальнейшем постепенно увеличим их число до 40.

– Сначала вы хотите вывести на российский рынок кроссовер Opel Grandland X, пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter. Почему выбраны именно эти модели?