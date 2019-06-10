Исполнительный вице-президент группы PSA: «Мы планируем удвоить производство в Калуге»
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Группа PSA производит автомобили в России с 2010 г. Сначала это были легковые машины, теперь еще и легкие коммерческие автомобили. Машины выпускаются в режиме полного цикла: сварка, окраска, сборка – в Калуге на совместном c Mitsubishi заводе «ПСМА рус». Он способен производить до 125 000 автомобилей в год, под PSA зарезервировано 70% мощностей (пропорционально доле в СП). Но из-за невысоких продаж в стране они сильно недозагружены. В прошлом году автоконцерн смог продать в России только 9224 легковых и легких коммерческих автомобиля – это 0,5% рынка, а, например, в рекордном для страны 2012 году – более 77 000 шт.
Тем временем российские власти все больше ужесточают требования по локализации автомобилей для доступа к мерам господдержки – программам стимулирования спроса, госзакупкам, компенсации части расходов при уплате утилизационного сбора, ввозе автокомпонентов, экспорте машин и компонентов и проч. Раньше нужно было иметь соглашения о промсборке, теперь – специальные инвестконтракты (хотя формально они гарантируют только стабильные налоговые условия, региональные льготы). Базовые условия у инвестконтрактов в автопроме одинаковые – сейчас это инвестиции не менее 750 млн руб., срок действия – не более 10 лет и проч., а наполнение, касающееся обязательств по увеличению локализации, индивидуальное. После того как компания подает заявку, начинается торг: чиновники могут потребовать увеличить число операций, выполняемых в России. Так произошло и с PSA. В итоге концерн согласился локализовать в России не только двигатели, но и коробки передач. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Яник Безар, исполнительный вице-президент группы PSA. Россия по-прежнему важна для концерна, поясняет он. По его словам, локализация, а также возвращение на рынок бренда Opel поможет сделать бизнес группы в России устойчиво прибыльным и удвоить здесь производство автомобилей.
– В 2017–2018 гг. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей рос двузначными темпами, но сейчас сокращается – в первые пять месяцев продажи упали на 2,2%. В чем причины?
– В 2018 г. мы прогнозировали, что в 2019 г. рост составит 5% при общем рынке 1,89 млн машин. Это был наш внутренний прогноз. Причина текущего падения рынка в России пока для меня не совсем ясна.
– Продажи PSA в России в январе – мае упали сильнее, чем сократился рынок, – на 33,7%. Можете объяснить почему?
– Мы рассматриваем две основные причины. Первая – это рост самого емкого в России B-сегмента, в котором мы практически не представлены. Второй по величине сегмент – SUV (кроссоверы, внедорожники) развивается прежде всего за счет бюджетных автомобилей. У нас же в этом сегменте нет дешевых моделей – только средне- и высокоценовые.
– Какой у вас прогноз по году в целом – относительно рынка и ваших продаж?
– Мы скорректировали внутренний прогноз: ожидаем, что рост рынка по итогам 2019 г. составит 3%. Наша цель, естественно, продать больше, чем в прошлом году.
– А насколько больше?
– Просто больше.
– Но это двузначные цифры или менее 10%?
– Менее 10%.
Opel возвращается
– Вам поможет еще одна марка – вы возвращаете Opel, который ушел с российского рынка в 2015 г. Тогда он принадлежал General Motors, а в 2017 г. новым владельцем компании стала PSA. Вы анонсировали, что продажи Opel в России начнутся в IV квартале. Все в силе?
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Родился в 1961 г. в Сен-Ло (Франция). Окончил Ecole Centrale Paris
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1985начал работать в группе PSA, занимал различные должности в отделах закупок, инженерии и качества производства в Европе
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2007старший вице-президент по закупкам, инженерии и качеству производства PSA в Латинской Америке
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2010исполнительный вице-президент по закупкам и качеству в мире, член исполнительного комитета группы PSA
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2018с июля исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия
– Могу подтвердить, что Opel вернется в Россию в этом году. Продажи начнутся до конца года. Мы знаем, насколько этот немецкий бренд любим в России, и рассчитываем на позитивный отклик. Продажи Opel в России доходили до 100 000 машин в год, в стране эксплуатируется более 500 000 машин этой марки возрастом до 10 лет.
– В 2012 г. доля Opel составляла почти 3%. На какую долю претендуете сейчас, в перспективе 5–10 лет?
– На данный момент мы не установили конечную цель. Мы разработали стратегию развития, суть которой – поступательный рост прибыльности. Мы не заинтересованы в большой доле на рынке, если это принесет нам убытки. Соответственно, доля на рынке будет балансом между объемами продаж и доходностью.
– Какие это могут быть пределы, на ваш взгляд?
– В долгосрочной перспективе доля Opel может составлять в районе 1%. Но я бы не стал называть точных дат.
– Сложно было найти дилеров для возобновления продаж Opel в России?
– Мы пока в процессе выбора дилеров. Прежде всего нам интересны те компании, которые работали с Opel перед его уходом и продолжали заниматься сервисным обслуживанием машин в последующие годы. Они многое сделали для бренда, поэтому решили дать им приоритет. И мы получили десятки заявок. Отбор планируем завершить к августу.
– Вы предлагаете тем, кто хочет быть дилером Opel, какие-то особые условия, отличные от других ваших марок? Например, повышенную дилерскую маржу, что-то еще?
– Нет.
– Сколько дилеров Opel в России будет на первом этапе? Какой будет дилерская сеть в перспективе?
– В первой волне будет 15 дилеров. В дальнейшем постепенно увеличим их число до 40.
– Сначала вы хотите вывести на российский рынок кроссовер Opel Grandland X, пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter. Почему выбраны именно эти модели?
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