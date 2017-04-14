Toyota представила концепт кроссовера для авантюристов
Так компания представляет себе дизайн и функционал будущих внедорожников
Toyota показала на автосалоне в Нью-Йорке концепт кроссовера FT-4X, созданный калифорнийской дизайн-студией Calty. Название расшифровывается как Future Toyota Four-Wheel Drive Crossover и «символизирует видение будущей линейки внедорожников и кроссоверов»
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В дизайнерской разработке многократно обыгрывается буква X, показывая развитие стилистической концепции новых моделей на архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture). Концепт сделан удобным для путешествий и активного спорта
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Например, геометрия чуть выпирающей передней решетки, фар и бампера отсылает к эмблематичным для японской марки моделям Land Cruiser FJ и Hilux
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Задняя дверь FT-4X называется Multi-Hatch. Она открывается на выбор...
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...целиком вверх...
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...или в стороны. Внутри половинок расположены отсеки для хранения – один с охлаждением, другой с подогревом
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Салон разделен на три зоны - чистую (впереди), мокрую (под задним диваном) и грузовую. У багажного отделения ровный пол и встроенные петли для фиксации груза, под сдвижной панелью есть скрытая полость для хранения поклажи. Груз также можно закрепить прямо на ровную крышу к специальным проушинам
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В салоне предусмотрено множество отсеков для хранения вещей
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Закрывающиеся ниши в салоне обозначены синим цветом, а открытые – оранжевым
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Над лаконичной приборной панелью предусмотрено крепление для смартфона
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Компоненты музыкальной системы сделаны полностью съемными для возможности использования вне автомобиля
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Внутренние дверные ручки являются съемными емкостями для воды
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Стекла легкосъемные и взаимозаменямые, потолок используется для фиксации аксессуаров
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Роль центрального подлокотника исполняет свернутый спальный мешок, в зеркало заднего вида встроена камера GoPro
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Плафоны подсветки салона – одновременно съемные ручные фонарики
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Концепт снабжен бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией с понижающим рядом передач
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