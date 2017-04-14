Toyota представила концепт кроссовера для авантюристов

Toyota

Салон разделен на три зоны - чистую (впереди), мокрую (под задним диваном) и грузовую. У багажного отделения ровный пол и встроенные петли для фиксации груза, под сдвижной панелью есть скрытая полость для хранения поклажи. Груз также можно закрепить прямо на ровную крышу к специальным проушинам

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