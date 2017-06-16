Volkswagen представила шестое поколение хетчбэка Polo

Volkswagen Media Services

Компания считает, что больше размеры и «чистый» дизайн помогут Polo потеснить конкурентов в европейском сегменте субкомпактных моделей, основные среди которых - Ford Fiesta и Renault Clio. По данным JATO Dynamics, в начале года Clio и Fiesta опережали Polo по продажам в Европе: за 4 месяца Clio продано 115 431 ед. (рост на 9,7%), Fiesta — 109 241 (рост на 2,7%), продажи Polo снизились на 0,4% до 107 948 ед.

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