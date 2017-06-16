Volkswagen представила шестое поколение хетчбэка Polo
Компания полностью переработала свой европейский бестселлер
Хетчбэк Polo увеличился в размерах и оснащен новейшими системами активной безопасности от более крупных и дорогих моделей Passat и Golf. Polo — один из самых массовых компактных автомобилей в мире - включая все разные версии, в мире продано более 16 млн автомобилей этой модели, из них 14 млн — хетчбэки
1/10
Длина машины увеличилась на на 81 мм относительно текущего поколения (до 4053 мм, колесная база выросла на 94 мм (до 2564 мм, ширина на 69 мм (1751 мм). Линия крыши хетчбэка незначительно снизилась - на 7 мм (до 1446 мм). Багажник увеличился до 351 л (с 280 л)
2/10
Автомобиль будет предлагаться с четырьмя бензиновыми 1,0-литровыми двигателями, 1,5 л и 2,0 л бензиновыми моторами и двумя 1,6 л дизелями. Впервые появится версия с двигателем на природном газе, которая важна, например, для итальянского рынка, где такие агрегаты пользуются большим спросом, пишет Automotive News Europe
3/10
Polo построен на компактной версии платформы VW Group - MQB A0, которая лежит в основе выпущенного недавно Seat Ibiza
4/10
В Германии цены на Polo стартуют с 12 975 евро, сказала VW. В базовую комплектацию Trendline войдут светодиодные дневные ходовый огни, ограничитель скорости и системы мониторинга слепых зон Front Assist, аварийного торможения в городских условиях и мониторинга пешеходов
5/10
Компания считает, что больше размеры и «чистый» дизайн помогут Polo потеснить конкурентов в европейском сегменте субкомпактных моделей, основные среди которых - Ford Fiesta и Renault Clio. По данным JATO Dynamics, в начале года Clio и Fiesta опережали Polo по продажам в Европе: за 4 месяца Clio продано 115 431 ед. (рост на 9,7%), Fiesta — 109 241 (рост на 2,7%), продажи Polo снизились на 0,4% до 107 948 ед.
6/10
Хетчбэк Polo будет выпускаться только в пятидверной версии, поскольку спрос на трехдверные малолитражные хэтчбеки в Европе совсем низкий. Продажи в Европе начнутся вскоре после публичного дебюта на автосалоне в Франкфурте в сентябре.
7/10
К Polo будут предлагаться небывалый для B-класса выбор систем помощи водителю, например смены полос движения с контролем слепых зон, предупреждения о помехах при движении задним ходом, полуавтоматическую парковку для с функцией маневрирования, которая автоматически защищает от ударов при парковке, дистанционный запуск и блокировку двигателя, а также адаптивный круиз-контроль до скорости 210 км/ч
8/10
В переднюю панель будет устанавливаться дисплейот 6,5 до 8,0 дюймов, информационно-развлекательная систама будет настолько же сложна и интуитивно понятна как современные смартфоны, пообещала компания
9/10
У модели появятся две специальных версии — Beats, с 300-ваттной звуковой системой, и спортивная Polo GTI1, с мощностью мотора 200 л. с.
10/10