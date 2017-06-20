Автомобильная промышленность

Daimler начал строить завод в Подмосковье

Впервые после введения крымских санкций западная компания решилась на масштабный проект в России
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото