Daimler начал строить завод в Подмосковье

Максим Стулов / Ведомости

Ранее Минпромторг и Daimler сообщали, что в Подмосковье будут производиться седаны E-класса (на одной нитке конвейера) и три модели кроссоверов (на второй), названия которых были раскрыты компанией во вторник – это GLE, GLS и GLC

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