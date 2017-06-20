Daimler начал строить завод в Подмосковье
Впервые после введения крымских санкций западная компания решилась на масштабный проект в России
В индустриальном парке «Есипово» (Московская область) началось строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz. Во вторник прошла церемония закладки первого камня завода
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Ранее Минпромторг и Daimler сообщали, что в Подмосковье будут производиться седаны E-класса (на одной нитке конвейера) и три модели кроссоверов (на второй), названия которых были раскрыты компанией во вторник – это GLE, GLS и GLC
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Проектная мощность будущего автозавода - 25 000 машин в год в две смены, пояснили «Ведомостям» заместитель председателя правительства – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и представитель Daimler
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Это близко к текущим продажам указанных моделей в России - 20 000 шт. в 2016 г., по оценке «Авторевю». На фото министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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Какой будет локализация выпускаемых машин, компания не раскрывает
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Выбор Московской области связан с близостью к крупнейшему в России рынку – московскому и готовностью правительства области предоставить инвестору максимально возможные льготы, пояснял источник «Ведомостей»
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Власти Московской области зарезервировали дополнительный участок в индустриальном парке «Есипово» под развитие производства легковых Mercedes-Benz и приход его поставщиков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии начала строительства автозавода
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Зарезервировано еще 100 га, пояснил «Ведомостям» Денис Буцаев
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