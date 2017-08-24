УАЗ выпустит спецверсию «Хантер» в бирюзовом «мундире»
Так компания отметит 45-летие выпуска легендарного внедорожника
Отличительной особенностью «юбилейной версии» является окраска - трехцветный «парадный мундир»: основной кузов покрашен в «благородный серо-зеленый», который, сообщила компания, «придает облику автомобиля современный и в тоже время торжественный вид, напоминая при этом о его военном прошлом»; крыша и колесные диски - в глянцевый белый цвет; рамка лобового стекла, дверные надставки, дверки багажника и стойки - в матово-черный
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Особенность юбилейной спецверсии - откидной борт, который трансформируется в походный столик. Трансмиссия спецверсии комплектуется неразрезными мостами «Спайсер»
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Сиденья автомобиля обтянуты «практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой», сказала компания
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Специальный шильдик с порядковым номером автомобиля расположен на левом крыле в салоне автомобиля: выпуск будет ограничен 469 экземплярами
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Серийное производство внедорожника УАЗ-469, от которой ведет родословную «Хантер», началось в Ульяновске в декабре 1972 г. В 1985 г. модель получила модернизацию и сменила название на соответствующее отраслевым индексам УАЗ-3151. Современная модификация внедорожника - УАЗ-315195 («Хантер» или UAZ Hunter) стартовало в 2003 г. С начала выпуска модели было продано около 2 млн автомобилей, сказала компания
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УАЗ-469 экспортировался в 80 стран мира, в том числе в Европу. Особой популярностью он пользовался в Италии, где компания-импортер Martorelli оборудовала «колзиков» альтернативными моторами, в том числе несколькими дизелями, и популяризировала на спортивных мероприятиях. В 1982-1984 гг. УАЗ-469Б (UAZ-Martorelli) занимал первые места в национальном чемпионате Италии в классе полноприводных автомобилей с дизельным двигателем
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Стоимость «Хантера» юбилейной серии - 700 000 руб., продажи начнутся с сентября. В живую автомобиль покажут на выставке Moscow Off-road Show 2017 в конце августа
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