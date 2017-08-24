УАЗ выпустит спецверсию «Хантер» в бирюзовом «мундире»

УАЗ

Серийное производство внедорожника УАЗ-469, от которой ведет родословную «Хантер», началось в Ульяновске в декабре 1972 г. В 1985 г. модель получила модернизацию и сменила название на соответствующее отраслевым индексам УАЗ-3151. Современная модификация внедорожника - УАЗ-315195 («Хантер» или UAZ Hunter) стартовало в 2003 г. С начала выпуска модели было продано около 2 млн автомобилей, сказала компания

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