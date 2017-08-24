УАЗ выпустит спецверсию «Хантер» в бирюзовом «мундире»

Так компания отметит 45-летие выпуска легендарного внедорожника
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