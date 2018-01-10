Яркие кадры ралли «Дакар-2018»
Гонка проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины
6 января в Перу стартовал 40-й ралли-марафон «Дакар». На фото литовские гонщики радуются началу соревнования
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Команда «Камаз-мастера» под руководством пилота Эдуарда Николаева – победитель прошлого года
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В общей сложности представители «Камаз-мастера» (на фото) выигрывали «Дакар» 14 раз. В классе легковых автомобилей Россию представляют пилоты Konturterm Racing Team Сергей и Иван Шихотаровы, в классе квадроциклов – Сергей Карякин (Snag Racing Team)
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В 2018 г. соревнования проводятся в пяти дисциплинах: зачете мотоциклов, квадроциклов, двухместных мотовездеходов, легковых автомобилей (внедорожников и др.) и грузовиков
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Авария Mitsubishi испанской команды
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Зритель гонки наблюдает за проездом экипажа
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Toyota катарской команды
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Mini польской команды преодолевает песчанный бархан
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Гонка мотоциклов
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Mini немецкой команды X-Raid
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Разбитый Peugeot французкой команды
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Словацкий мотоциклист команды Slovnaft Rally
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Первая помощь попавшему в аварию британскому мотоциклисту
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Mini немецкой команды X-Raid
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Техник британской команды выводит мотоцикл на старт
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Мотоцикл американской команды
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Грузовик Renault нидерландской команды
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Перед стартом этапа мотогонки
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Гонка завершится в Кордобе (Аргентина) 20 января
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