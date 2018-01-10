Яркие кадры ралли «Дакар-2018»

Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

В общей сложности представители «Камаз-мастера» (на фото) выигрывали «Дакар» 14 раз. В классе легковых автомобилей Россию представляют пилоты Konturterm Racing Team Сергей и Иван Шихотаровы, в классе квадроциклов – Сергей Карякин (Snag Racing Team)

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