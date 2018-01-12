10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году
Наибольшим спросом среди всех новых машин у россиян пользовалась Kia Rio
Кореец Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем 2017 г., подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За год россияне приобрели 96 689 Rio (рост к 2016 г. на 10,3%)
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На втором месте оказалась Lada Granta, уступившая первенство корейским автопроизводителям в прошлом году. В 2017 г. было продано 93 686 Granta – почти на 7% больше, чем годом ранее
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У Lada Vesta, продажи которой стартовали осенью 2015 г., третье место – в 2017 г. россияне приобрели 77 291 автомобиль (+40% к 2016 г.)
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Продажи ближайшего конкурента моделей Rio и Vesta Hyundai Solaris составили чуть более 68 600 штук – это на 24% меньше, чем в 2016 г.
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Топ-5 замыкает еще один Hyundai. В 2017 г. было продано 55 305 Creta, его производство началось в Петербурге в конце лета 2016 г.
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Продажи Volkswagen Polo составили почти 48 600 штук – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом
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Продажи Renault Duster в 2017 г. – 43 828 штук, по сравнению с предыдущим годом они незначительно снизились
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Lada Largus вышла на восьмое место после десятого в прошлом году – в 2017 г. было продано 33 601 автомобиль. Рост к 2016 г. – 14,5%
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Продажи Lada Xray начались в феврале 2016 г. За год было продано 33 319 Xray
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Toyota RAV 4 замыкает десятку лидеров, продажи этой модели составили немногим более 32 900 автомобилей (+7,6% к 2016 г.). Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года
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