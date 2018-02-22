Peugeot представила новую 508-ю модель
Второе поколение уменьшилось в габаритах и вместо седана стало пятидверным фастбэком
Peugeot выпускает новое поколение 508-й модели. Публичная премьера новинки пройдет на Женевском автосалоне. Стиль фастбэка основан на концептах Peugeot Exalt и Instinct и характеризуется компанией как «элегантность с простотой и строгостью»
1/11
Второе поколение 508-й модели изменило тип кузова - стало пятидверным фастбэком. Седан и универсал Peugeot 508 начали выпускаться компанией в 2011 г. на замену двух слабо продававшихся моделей - 407-й и 607-й. Второе поколение 508-й построено на платформе EMP2, на которой выпускаются современные Peugeot 308, 408, 3008, 5008, Partner и их аналоги от Citroen
2/11
Длина 508-й уменьшилась в сравнении с предыдущей моделью на 40 мм (до 4750 мм), высота уменьшена на 53 мм (до 1403 мм), ширина чуть увеличилась — на 6 мм до 1859 мм. Колесная база сократилась на 24 мм (2793 мм). Фастбэк получился в среднем на 70 кг легче седана предыдущего поколения. Объем багажника - 487 л
3/11
У кузова боковые двери без рамок. Конкурентом 508-й компания видит Audi A5 Sportback, с которым она схожа типом кузова и габаритами
4/11
Водительское место скомпоновано в фирменном стиле i-Cockpit, используемом компанией с 2012 г. Руль уменьшен в габаритах, комбинация приборов приподнята на передней панели, так что водитель смотрит на нее поверх руля
5/11
Центральный сенсорный дисплей в базовой версии 8 дюймов, в более дорогих комплектациях - 10 дюймов с HD разрешением
6/11
Аудиосистемы для дорогих версий поставляет французская Focal
7/11
В модели может устанавливаться система ночного видения, использующая инфракрасную камеру для распознавания объектов перед автомобилем в ночное время или при плохой видимости. Система гарантирует распознавание объектов в пределах 200-250 м, сообщила компания
8/11
Машина будет оснащаться двумя бензиновыми моторами объема 1,6 л мощностью 180 и 225 л. с. и тремя дизелями 1,5 и 2,0 л мощностью 130, 160 и 180 л. с. Гибридная бензино-электрическая трансмиссия (plug-In hybrid) появится на новой 508-й через год после запуска на рынок
9/11
Коробка передач 8-ступенчатая автоматическая или 6-ступенчатая ручная (для дизеля 130 л. с.)
10/11
Продажи новой 508-й начнутся в сентябре. Производство модели будет перенесено на завод в г. Мюлуз, Франция (первое поколение вместе с Citroen C5, а до этого Peugeot 407 и 607 выпускались в г. Рен, Франция)
11/11
Самые популярные галереи