Peugeot представила новую 508-ю модель

Peugeot

Второе поколение 508-й модели изменило тип кузова - стало пятидверным фастбэком. Седан и универсал Peugeot 508 начали выпускаться компанией в 2011 г. на замену двух слабо продававшихся моделей - 407-й и 607-й. Второе поколение 508-й построено на платформе EMP2, на которой выпускаются современные Peugeot 308, 408, 3008, 5008, Partner и их аналоги от Citroen

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