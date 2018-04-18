«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross
Модель с редким сочетанием кузова седан с высоким клиренсом станет четвертой в семействе Vesta
«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом - Vesta Cross. Высокий седан станет четвертой моделью в семействе Vesta
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Серийный седан практически полностью повторяет концепт Vesta Cross, представленный на Московском Международном Автосалоне в 2016 года
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Отличия высокого седана от стандартного (на фото) - передний и задний бамперы, черные расширители колесных арок и молдинги
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Многие детали cross-седана унифицированы с высоким универсалом Vesta SW Cross. У версий совпадает клиренс - 203 мм (на 25 мм больше чем у простого седана), но общая высота cross-седана на 11 мм меньше из-за отсутствия рейлингов на крыше
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Отделка интерьера аналогична Vesta SW Cross - оранжевые или серые вставки на панелях дверей и приборной панели
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Для отделки салона используется сочетание ткани и искусственной кожи
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Седан с увеличенным дорожным просветом - достаточно редкий тип кузова. Из аналогов можно вспомнить только Volvo S60 Cross Country
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Сейчас семейство Vesta — самая популярная модель российского производителя. На автозаводе в Ижевске выпускают три модели семейства - седан, универсал SW и его cross-версию
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«АвтоВАЗ» пока не раскрывает сроки запуска в производство и начала продаж cross-версии седана
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