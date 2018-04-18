«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross

«АвтоВАЗ»

Многие детали cross-седана унифицированы с высоким универсалом Vesta SW Cross. У версий совпадает клиренс - 203 мм (на 25 мм больше чем у простого седана), но общая высота cross-седана на 11 мм меньше из-за отсутствия рейлингов на крыше

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