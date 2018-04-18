Авто / Дизайн и технологии

«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross

Модель с редким сочетанием кузова седан с высоким клиренсом станет четвертой в семействе Vesta
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