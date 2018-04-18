Какие автомобили предпочитают российские чиновники
Кроссоверы, внедорожники и российский автопром
«Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2017 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле. Самой популярной маркой автомобилей российских чиновников в 2017 г. остался Mercedes-Benz, следует из деклараций о доходах за прошлый год. В 730 декларациях встречаются более 120 автомобилей этой марки, самой популярной моделью остался кроссовер GL-класса
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Также госслужащие предпочитают Lexus – в декларациях о доходах более 70 автомобилей этой марки. Самая популярная модель – кроссовер RX 350
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На третьем месте в рейтинге – Toyota (64 автомобиля в декларациях). Среди них наиболее часто встречается внедорожник Toyota Land Cruiser
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Автомобили BMW оказались на четвертом месте по популярности среди чиновников (63 автомобиля), самой популярной моделью стал кроссовер X5
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Автомобили британского автопроизводителя Land Rover предпочитают 48 чиновников, из них 26 ездят на люксовых внедорожниках Range Rover
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Также в автопарке госслужащих 41 автомобиль Audi, самая популярная модель немецкой компании – кроссовер Q5
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37 чиновников предпочитают российские автомобили ВАЗ/Lada
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Еще одна популярная отечественная марка автомобилей - ГАЗ
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В топ-10 также вошли автомобили Nissan, их предпочитают 25 российских чиновников. Чаще всего в декларациях встречается Nissan X-Trail
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Рейтинг любимых машин власти замыкает Porsche. Автомобили немецкой компании встречаются в декларациях 21 чиновника. Практически все из них предпочитают кроссовер Porsche Cayenne
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