Футуристический китайский автопром
В Пекине открылся международный автосалон AutoChina-2018
25 апреля открылся 15-й Пекинский международный автосалон AutoChina-2018. Он продлится до 4 мая. Главные тренды автосалона – электромобили, гибриды и футуристические концепт-кары. Всего представили 64 концепт-кара и 174 модели автомобилей на новых источниках энергии, сообщил ТАСС. Китай уделяет особое внимание развитию этой отрасли автопрома – 124 модели электромобилей и гибридов пришлось на китайских производителей. На фото: концепт-кар Hongqi E-Jing GT китайского государственного автопроизводителя FAW Group
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Концепт Hongqi
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Электрический концепт-кар E-SEED автопроизводителя BYD
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Гонконгская компания Hybrid Kinetic представила концептуальный электромобиль – купе HK GT
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Электрический спортивный концепт-кар Qiantu K50
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Концепт Wey-X с открывающимися вверх дверями
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Электрический концепт-кар китайской Qiantu
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Концепт-кар BYTON
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Спортивный концепт компании Qoros
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Умный электромобиль Sitech DEV1, разработанный китайскими FAW Group и Sitech Electric Motor
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Концептуальный кроссовер MG X-motion
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Концепт-кар Yudo XTT
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Электрический концепт-кар государственного автопроизводителя BAIC
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Компания BYD представила гибридный седан Qin Pro
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Самоуправляемый электромобиль BAIC
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