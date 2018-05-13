«Авто.ру» открыл центр по продаже автомобилей с пробегом
С его помощью сервис хочет лучше понять модель работы автодилеров
В субботу, 12 мая, в Москве открылся первый центр по покупке и продаже машин сервиса «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу»)
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Об открытии первого шоурума подержанных автомобилей «Авто.ру» сообщил в конце апреля. Таким образом, компания теперь будет не только помогать находить продавцов и покупателей автомобилей, но и сама начнет покупать и продавать машины
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Такой эксперимент призван лучше понять модель работы автодилеров и сделать для них взаимодействие с сервисом более привлекательным, пояснял «Ведомостям» гендиректор «Яндекс.Вертикалей» (управляет проектами «Авто.ру», «Работа» и «Недвижимость») Антон Забанных
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Цель новшества – чтобы и автодилеру, и продавцу стало удобнее совершать сделки через сервис, отмечает Забанных. Всего в 2017 г. на «Авто.ру», по его данным, продано 1,5 млн машин
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«Авто.ру» – одна из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров. Ресурс был создан в 1996 г. В июне 2014 г. «Яндекс» купил этот портал у основателей за $179 млн
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Объявления на «Авто.ру» размещают как физические лица (80%), так и автодилеры (20%). При этом юридические лица платят за объявления комиссию – до 5000 руб., на этом сервис и зарабатывает
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