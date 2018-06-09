Porsche показала концепт юбилейной версии 911-й модели
У экстремально облегченной машины нет радио, кондиционера и крыши
Porsche показала концепт двухместной открытой версии 911-й модели Speedster Concept
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Концепт выпущен к 70-летнему юбилею Porsche, полностью готов к производству и дает представление о перспективной серийной модели, которая может появиться в модельном ряду до конца года
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911 Speedster Concept отличается от других модификаций основной модели марки укороченной рамкой лобового стекла и заниженной линией съемной крыши
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Технология привода базируется на современных версиях GT - 911 GT2 RS и 911 GT3 RS, разработан Porsche Motorsport. 6-цилиндровый оппозитный двигатель развивает мощность свыше 500 л. с. и раскручивается до 9000 об/мин
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Кузов концепта заимствован у 911 Carrera 4 Cabriolet, но крылья, крышки багажника и двигательного отсека сделаны из углепластика
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Ходовая часть взята у 911 GT3, от машин GT серии также заимствованы титановая выхлопная система и 6-ступенчатая ручная коробка передач
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Облицовка из углеволокна, прикрывающая дуги системы защиты при опрокидывании
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Некоторые элементы конструкции стилизованы под классические гоночные автомобили, например пробка топливного бака по центру передней крышки...
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...наружные зеркала формы Talbot...
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...и фары с матовыми перекрестиями на стеклах, имитирующими защиту стекол гоночных машин от ударов камней на трассе
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Вместо складной крыши для облегчения конструкции используется легкий тент (одевается только на стоянке), который крепится восемью защелками
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У 911 Speedster Concept нет навигационной, аудиосистемы и кондиционера. Каркасы сидений сделаны из карбона и обтянуты светло-коричневой анилиновой кожей
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Компания впервые использовала обозначение Speedster в 1954 г. До 2010 г. было выпущено восемь серий и специальных моделей с таким обозначением
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21-дюймовые колесные диски крепятся к ступицам центральной гайкой
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