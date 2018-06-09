Авто / Дизайн и технологии

Porsche показала концепт юбилейной версии 911-й модели

У экстремально облегченной машины нет радио, кондиционера и крыши
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