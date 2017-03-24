Дворкович рассказал о недостаточной конкурентоспособности российских грузовиков

Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что российские грузовые автомобили недостаточно конкурентоспособны по сравнению с иностранными аналогами. По его словами, накануне с дальнобойщиками обсуждалась тема определения тарифа по системе «Платон». Конкурентоспсобность перевозчиков напрямую, по словам Дворковича, зависит от таких факторов, как качество автомобилей, которыми они пользуются, а также от состояния дорог. «А они в основном используют для этого зарубежные автомобили, а не российские. Большая часть - именно зарубежные автомобили. У нас есть конкурентоспособные отечественные аналоги, но их еще просто недостаточно для покрытия всех потребностей тех, кто перевозит грузы на большие расстояния», - сказал министр на итоговом заседании коллегии Минпромторга.