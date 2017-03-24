Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Он вам не «Платон»

Правительство поменяло решение по тарифу «Платона»

Медведев попросил поднять только на 25%
Дмитрий Медведев вырулил ситуацию с тарифами «Платона»
Дмитрий Медведев вырулил ситуацию с тарифами «Платона»
Photoxpress

Правительство неожиданно отказалось повышать тариф «Платона» вдвое. «Мы могли бы отказаться на время от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на 25% к установленному сегодня», – сказал председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок (цитата по «Интерфаксу»). В пятницу выйдет постановление правительства, обещал вице-премьер Аркадий Дворкович, решение связано с необходимостью устранить недостатки, до сих пор существующие в системе «Платон».

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