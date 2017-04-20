Чистая прибыль «Камаза» в I квартале составила 34,4 млн рублей против убытка годом ранее

Чистая прибыль крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ПАО «Камаз» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2017 г. составила 34,42 млн руб. против 2,22 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.

Выручка «Камаза» за отчетный период увеличилась на 53,6% и достигла 26,38 млрд руб., показатель валовой прибыли подскочил почти в 44 раза до 3,74 млрд руб., доналоговая прибыль составила 177,5 млн руб. против 2,69 млрд руб. убытка годом ранее.

Ранее «Камаз» сообщил о росте продаж в первые три месяца 2017 г на 29% до 6744 автомобилей.

«Камаз» занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Крупнейшим акционером «Камаза» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров – зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Оба офшора представляют интересы бывшей «Тройки диалог». Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания «Камаз».