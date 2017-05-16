СМИ узнали о планах Ford сократить 10% сотрудников

Ford Motor планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 10%, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Затем это подтвердил источник Reuters. По его данным, под сокращения попадут работники в Северной Америи и Азии. Он добавил, что компания предложит увольняться до 1 октября в обмен на выгодные условия раннего выхода на пенсию. При этом сокращать производство Ford не намерен. Сокращения проводятся в рамках стратегии по сокращению издержек на $3 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил занятость в автопроизводстве одним из приоритетов своей экономической политики. Reuters отмечает, что решение Ford идет вразрез с этой позицией. Штат Ford в США насчитывает около 30 000 человек, во всем мире - около 200 000.

Ford информацию о возможных сокращениях не комментирует, но подтверждает приверженность ранее заявленной стратегии по стимулированию роста прибыли.