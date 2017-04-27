Квартальная прибыль Ford снизилась на 35%, но превзошла прогноз

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сократил чистую прибыль в I квартале 2017 г. на 35% в связи с высокими расходами на отзыв автомобилей, а также ослаблением продаж на американском рынке, являющемся ключевым для компании.

Как говорится в пресс-релизе Ford, чистая прибыль в январе - марте составила $1,6 млрд по сравнению с $2,5 млрд годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,39 в расчете на акцию, превысив средний прогноз экспертов Уолл-стрит на уровне $0,36 на акцию, пишет MarketWatch.

Операционная прибыль Ford в минувшем квартале составила $2,2 млрд, выручка повысилась на 4% до $39,1 млрд благодаря хорошим продажам пикапов и внедорожников.

На ослабление показателей компании в этом году повлияли снижение спроса на автомобили в США и высокая конкуренция в отрасли, вынуждающая автопроизводителей предлагать крупные скидки, чтобы привлечь покупателей.

Автопроизводитель подтвердил прогноз операционной прибыли на 2017 г. на уровне $9 млрд.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в четверг подорожали на 2,2%.