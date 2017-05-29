В России отзывают 30 000 легковых Citroen

Российское подразделение французского автопроизводителя Citroen ООО «Пежо Ситроен рус» отзывает в России 30 000 автомобилей Citroen C4 (хетчбэк) и DS4. По сообщению Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2011 г. по июнь 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Отзываются автомобили Citroen C4 хэтчбек/DS4, «на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации», отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях Citroen C4 (хетчбэк)/DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.