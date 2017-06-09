Ford отзывает почти 250 внедорожников из-за ошибок при сборке

Российский официальный дилер Ford «Форд Соллерс холдинг» отзывает 240 внедорожников модели Explorer из-за риска потери управления. Это касается машин, реализованных с марта по декабрь 2014 г., сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что рычаг (и) регулировки схождения задних колес может иметь плохое качество сварки, что может привести к образованию трещин», — говорится в сообщении. Этот дефект может стать причиной потери контроля над рулевым управлением, затруднения рулевого управления или шума в задней подвеске, предупреждает Росстандарт.

Производитель проинформирует владельцев Ford Explorer, попадающих под отзыв, по телефону или через письма. В сообщении компании будет содержаться призыв доставить автомобиль в ближайший дилерский центр, где специалисты проведут соответствующий ремонт — будут заменены два рычага регулировки схождения колес, проверены углы их установки и при необходимости отрегулировано схождение задних колес.