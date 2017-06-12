Михаэль Лошеллер сменил Карла-Томаса Ноймана на посту гендиректора Opel

Генеральный директор немецкого автоконцерна Opel Карл-Томас Нойман ушел со своего поста. «Он останется членом правления до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA», — заявили в компании. Наблюдательный совет Opel принял решение, что компанию возглавит Михаэль Лошеллер, который до сих пор руководил финансовым отделом концерна.

«Я не сомневаюсь в том, что Opel/Vauxhall, осуществив сделку с PSA, будет еще успешнее и сильнее. Я сначала полностью сконцентрируюсь на завершении этой транзакции и затем возьму время для того, чтобы обдумать свои последующие шаги», — сказал Нойман.

В начале марта французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen объявил о приобретении за 2,2 млрд евро европейских подразделений американского General Motors — немецкой Opel и британской Vauxhall.